Чемпионат России. «Рубин» против «Акрона», «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в субботу

В Мир РПЛ пройдут матчи 16-го тура.

В субботу «Зенит » сыграет в гостях с «Оренбургом », ЦСКА примет «Ростов », «Краснодар » встретится на выезде с «Химками», «Спартак» сразится с «Локомотивом».

В воскресенье московское «Динамо» будет противостоять «Факелу».

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16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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