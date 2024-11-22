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Чемпионат России. «Рубин» против «Акрона», «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в субботу

В Мир РПЛ пройдут матчи 16-го тура.

В субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Оренбургом», ЦСКА примет «Ростов», «Краснодар» встретится на выезде с «Химками», «Спартак» сразится с «Локомотивом».

В воскресенье московское «Динамо» будет противостоять «Факелу».

Чемпионат России

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoАхмат
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
logoПари НН
logoДинамо Махачкала
logoЦСКА
logoРостов
logoФакел
logoКраснодар
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoСпартак
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoХимки
logoРубин
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