Рубен Аморим»: «МЮ» долго будет страдать. Мы многое меняем, нужно время. Либо через год у нас будут те же проблемы, либо мы сейчас рискнем, помучаемся и станем сильнее»
Первая игра португальца во главе команды, с «Ипсвичем», завершилась вничью – 1:1.
«Знаю, фанаты разочарованы, но мы очень многое сейчас меняем, и матчей тоже много. Мы долгое время будем страдать. Мы будем пытаться выигрывать матчи, но на это уйдет время.
Мы должны выигрывать, но могли сегодня и проиграть, если бы не Онана, так что нам нужно это осознать и отнестись ко всему прагматично. У парней было два тренировочных дня, а изменений очень много. За три дня футболистам сложно разобраться во всем, но мы забываем про новую идею. Думаю, именно ради этого меня позвали посреди сезона. Мы стараемся разобраться с тем, к чему игроки привыкли [при тен Хаге].
Через год мы либо будем в той же ситуации с теми же проблемами, либо мы сейчас немного рискнем, помучаемся и через год будем сильнее», – сказал Аморим.
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