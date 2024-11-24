Рой Кин: «Когда вы играете с «МЮ», бояться нечего, «Ипсвич» заслужил сравнять счет. Я бы вернулся к схеме 4-4-2»

Рой Кин считает, что соперники уже не опасаются «Манчестер Юнайтед».

«Когда вы играете с «МЮ », бояться нечего. «Юнайтед» отлично начал игру, а потом начал сидеть у своих ворот. Я смотрю на него и говорю: «Вы чего ждете? Добивайте «Ипсвич »!»

Но он продолжил сидеть у своих ворот и воодушевил этим «Ипсвич», который точно заслужил сравнять счет.

Я бы вернулся к схеме 4-4-2. Впереди высокий форвард, рядом парень пониже...» – сказал бывший полузащитник «МЮ» в эфире Sky Sports.