Рой Кин: «Когда вы играете с «МЮ», бояться нечего, «Ипсвич» заслужил сравнять счет. Я бы вернулся к схеме 4-4-2»
Рой Кин считает, что соперники уже не опасаются «Манчестер Юнайтед».
«Когда вы играете с «МЮ», бояться нечего. «Юнайтед» отлично начал игру, а потом начал сидеть у своих ворот. Я смотрю на него и говорю: «Вы чего ждете? Добивайте «Ипсвич»!»
Но он продолжил сидеть у своих ворот и воодушевил этим «Ипсвич», который точно заслужил сравнять счет.
Я бы вернулся к схеме 4-4-2. Впереди высокий форвард, рядом парень пониже...» – сказал бывший полузащитник «МЮ» в эфире Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football365
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