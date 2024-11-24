«МЮ» не проигрывает после увольнения тен Хага: 3 победы и 2 ничьих. В первом матче при Амориме не обыграли «Ипсвич»

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений после увольнения Эрика тен Хага.

Сегодня манкунианцы провели первый матч при Рубене Амориме и сыграли вничью с «Ипсвичем » (1:1).

В четырех предыдущих матчах после отставки тен Хага «МЮ» разгромил «Лестер» (5:2) в Кубке лиги, обыграл ПАОК (2:0) в Лиге Европы, сыграл вничью с «Челси» (1:1) и разгромил «Лестер» (3:0) в АПЛ . В этих матчах манкунианцев возглавлял временно исполнявший обязанности главного тренера Руд ван Нистелрой .

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» – против «Буде-Глимт» в Лиге Европы 28 ноября.