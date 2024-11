Кин о ничьей «МЮ» с «Ипсвичем»: «Расстановка новая, но игроки и проблемы те же. Горбатого могила исправит. Аморим будет разочарован»

Рой Кин остался недоволен ничьей «МЮ» с «Ипсвичем» (1:1).

«У «Юнайтед» все те же проблемы, но Аморим провел с командой всего неделю. Нужно дать ему шанс. Но у «МЮ» огромные проблемы в атаке, они недостаточно хороши.

Мы видели [новую] расстановку, но игроки те же, проблемы те же. Горбатого могила исправит (Кин сказал we talk about leopards and spots, отсылая к идиоме a leopard never changes its spots – «леопард никогда не меняет пятна» – Спортс’‘). «Ипсвич » выглядел лучше. Аморим будет разочарован.

«Юнайтед» [после гола] сел ниже, и я подумал: «Чего вы ждете? Идите вперед!» Казалось, что они боялись выиграть матч. Им не хватало уверенности и веры.

Верю ли я, что у них есть качество, чтобы вернуться в топ-4? Совершенно точно нет. Все то же самое. Предсказуемость и серьезная нехватка качества», – заявил бывший капитан «Манчестер Юнайтед ».