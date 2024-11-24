Винисиус упал в штрафной «Леганеса» после контакта с Альтимирой. Арбитр не назначил пенальти, несмотря на призывы вингера «Реала»
Винисиус просил назначить пенальти после падения в штрафной «Леганеса».
На 35-й минуте матча 14-го тура Ла Лиги вингер «Реала» упал в штрафной соперника после контакта с защитником Адриа Альтимирой.
Арбитр Хавьер Альберола Рохас не увидел фола в этом эпизоде, несмотря на призывы Винисиуса зафиксировать нарушение.
Фото: скриншот трансляции
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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