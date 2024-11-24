Винисиус упал в штрафной «Леганеса» после контакта с Альтимирой. Арбитр не назначил пенальти, несмотря на призывы вингера «Реала»

Винисиус просил назначить пенальти после падения в штрафной «Леганеса».

На 35-й минуте матча 14-го тура Ла Лиги вингер «Реала » упал в штрафной соперника после контакта с защитником Адриа Альтимирой .

Арбитр Хавьер Альберола Рохас не увидел фола в этом эпизоде, несмотря на призывы Винисиуса зафиксировать нарушение.

Фото: скриншот трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.