Нганну ждет Винисиуса в сборной Камеруна: «Мы с нетерпением ждем твоего возвращения домой. ЧМ-2026, мы идем!»
Фрэнсис Нганну хочет, чтобы Винисиус играл за сборную Камеруна.
«Брат, Винисиус. Мы с нетерпением ждем твоего возвращения домой. Чемпионат мира 2026, мы идем!» – написал в соцсетях чемпион PFL Фрэнсис Нганну, выложив фото в футболке сборной Камеруна с фамилией Винисиуса.
Ранее стало известно, что предки Винисиуса родом из Камеруна.
Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс
Нганну не считает Джонса лучшим тяжеловеcом в истории и хочет с ним подраться: «Я претендую на титул. Мы оба точно хотим этого боя»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
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