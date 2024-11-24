Нганну ждет Винисиуса в сборной Камеруна: «Мы с нетерпением ждем твоего возвращения домой. ЧМ-2026, мы идем!»

Фрэнсис Нганну хочет, чтобы Винисиус играл за сборную Камеруна.

«Брат, Винисиус. Мы с нетерпением ждем твоего возвращения домой. Чемпионат мира 2026, мы идем!» – написал в соцсетях чемпион PFL Фрэнсис Нганну , выложив фото в футболке сборной Камеруна с фамилией Винисиуса .

Ранее стало известно , что предки Винисиуса родом из Камеруна.

Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс

Нганну не считает Джонса лучшим тяжеловеcом в истории и хочет с ним подраться: «Я претендую на титул. Мы оба точно хотим этого боя»