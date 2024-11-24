В «Реале» считают Флорентино Переса причиной побед в Лиге чемпионов.

На генеральной ассамблее «Мадрида » Педро Лопеса, вице-президента клуба, спросили, в чем секрет шести побед «Реала» в Лиге чемпионов за 10 лет.

«Чтобы 6 раз выиграть Лигу чемпионов за 10 лет, нужно, чтобы клуб был экономически здоров. Но «Бавария » тоже здорова, а выиграла только один раз за десять лет.

Кроме того, нужно иметь великолепного тренера, и Анчелотти такой. Но у «Сити » есть Гвардиола, изобретатель футбола, и «Сити» выиграл только один раз за 10 лет.

Нужны также прекрасные игроки, и у «ПСЖ» они были, но «ПСЖ» Лигу чемпионов не выиграл.

Таким образом, единственное отличие «Реала» и логическое объяснение в том, что у нас есть президент по имени Флорентино Перес», – сказал Лопес.