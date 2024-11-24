Кавазашвили о намеках Карпина на отставку: «Он мальчик такой у нас – как красивая женщина. Кокетничает, играет с публикой. Может себе позволить, он незаменимый для сборной»

Анзор Кавазашвили считает, что Валерий Карпин заигрывает с общественностью.

– Я думаю, что «Ростову » [в матче с ЦСКА ] помогло то, что ряд игроков и главный тренер получили хорошие эмоции в матчах сборной России. Игроки почувствовали незаменимость и превосходство, тем более что там у них был свой родной тренер. Это хороший фактор и отличный стимул.

– Перестанет ли Карпин теперь задумываться об отставке?

– Он мальчик такой у нас – как красивая женщина: может выкидывать какие-то номера, чтобы на него больше обращали внимание. Он играет с публикой, со специалистами, часто выбрасывает нечто такое, что может сделать только кокетка. Карпин кокетничает перед общественностью.

Это его право, и он может себе это позволить, потому что он незаменимый главный тренер национальной команды. Другие у нас на этот пост не рассматриваются, – сказал бывший вратарь «Спартака».

Карпин про отставку: «Ощущение усталости присутствует. Покинуть сборную нет варианта. Насчет «Ростова» не хочу голову забивать, закончим последний матч – тогда подумаем»