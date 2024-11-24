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  • Кавазашвили о Николиче: «Не везет нашему славянину. Сербские тренеры начали очень полезно работать в России, оправдывают славянские направления. Но в ЦСКА не налаживается ситуация»
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Кавазашвили о Николиче: «Не везет нашему славянину. Сербские тренеры начали очень полезно работать в России, оправдывают славянские направления. Но в ЦСКА не налаживается ситуация»

Анзор Кавазашвили отреагировал на поражение ЦСКА от «Ростова» (1:2) в Мир РПЛ.

«Я очень удивлен этим результатом, потому что ЦСКА – клуб, который просто так не проигрывает. Явно не повезло здесь нашему славянину, главному тренеру ЦСКА [Марко Николичу].

Сербские тренеры в целом начали очень полезно в последнее время работать в российском футболе, оправдывают свои славянские направления, молодцы.

Но вот в ЦСКА никак не налаживается ситуация, я причину найти не могу, потому что в отдельных играх команда в определенных отрезках просто пропадает настолько сильно, что еле-еле собирается. А потом уже не могут выбраться из болота, в которое сами себя загоняют.

Но это не моя цель выяснять их проблемы, пусть этим занимается руководство клуба», – заявил бывший вратарь сборной СССР.

Андрей Кобелев: «Зачем нужны эти Николич и Станкович в РПЛ? Хватит ориентироваться на югославов. Пусть едут либо в Европу, либо к себе и там тренируют»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoпремьер-лига Россия
logoМарко Николич
logoЦСКА
logoАнзор Кавазашвили
logoРостов
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