«Лантратова я считал сильнейшим – и тот насрал. Дурацкие розыгрыши мяча в штрафной делают из вратарей идиотов». Кавазашвили про ошибку голкипера «Локо» в игре со «Спартаком»
«Честно говоря, у меня нет цензурных слов, чтобы объяснить действия Лантратова. Илья – единственный вратарь в чемпионате России, которого я выделял, считал сильнейшим и в пример всем ставил. И тот насрал…
Что же творится с нашими вратарями? Слов нет.
Я не знаю, как он мог допустить такую ошибку. Лантратов не новичок, он много играл в чемпионате, в том числе в знаковых матчах. Как его оправдать?
Я бы не хотел разбирать эти действия, учитывая, что я сам вратарь. Но вот эти совершенно дурацкие розыгрыши мяча в штрафной делают из вратарей идиотов, вы извините за резкость», – сказал бывший голкипер «Спартака».
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