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  • Кавазашвили о Сафонове: «ПСЖ» посадил его в запас и испортил как классного вратаря. Не понимаю, зачем Матвей пошел туда, где есть голкипер сборной Италии»
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Кавазашвили о Сафонове: «ПСЖ» посадил его в запас и испортил как классного вратаря. Не понимаю, зачем Матвей пошел туда, где есть голкипер сборной Италии»

Анзор Кавазашвили недоволен переходом Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Парижский клуб пригласил Матвея, посадил в запас и испортил как классного вратаря.

Не понимаю, зачем Сафонов пошел в «ПСЖ», где есть голкипер сборной Италии. Сейчас мы переживаем за россиянина, который получает определенные деньги, но не понимает, что если в один прекрасный день тренер выпустит в основном составе, а он пропустит важный гол, то клуб сразу же отдаст его в аренду. А когда по рукам футболиста передают, то в одну команду, то в другую, это страшное дело», – отметил бывший голкипер «Спартака».

Доннарумма мог бы и спасти «ПСЖ» − но проиграли «Атлетико» на 90+3. Победа в ЛЧ только с Сафоновым

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoАнзор Кавазашвили
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМатвей Сафонов
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