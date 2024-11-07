Кавазашвили о Сафонове: «ПСЖ» посадил его в запас и испортил как классного вратаря. Не понимаю, зачем Матвей пошел туда, где есть голкипер сборной Италии»

Анзор Кавазашвили недоволен переходом Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Парижский клуб пригласил Матвея , посадил в запас и испортил как классного вратаря.

Не понимаю, зачем Сафонов пошел в «ПСЖ», где есть голкипер сборной Италии. Сейчас мы переживаем за россиянина, который получает определенные деньги, но не понимает, что если в один прекрасный день тренер выпустит в основном составе, а он пропустит важный гол, то клуб сразу же отдаст его в аренду. А когда по рукам футболиста передают, то в одну команду, то в другую, это страшное дело», – отметил бывший голкипер «Спартака».

Доннарумма мог бы и спасти «ПСЖ» − но проиграли «Атлетико» на 90+3. Победа в ЛЧ только с Сафоновым