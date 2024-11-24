Флик был зол «как никогда» после ничьей с «Сельтой». Он собрал команду и назвал игру «Барселоны» неприемлемой: «Больше такого не потерплю»

Ханс-Дитер Флик был крайне недоволен игрой «Барселоны» с «Сельтой».

«Блауграна» вела 2:0, но пропустила на 84-й и 86-й минутах, оставшись в меньшинстве в результате удаления Марка Касадо.

Как пишет As, те, кто был в раздевалке после матча, сообщили, что еще никогда не видели главного тренера таким злым и расстроенным. Такой реакции не было даже на поражения от «Монако», «Осасуны» и «Сосьедада».

Флик собрал всех футболистов и заявил: «Так продолжаться не может! Дело не в пяти или десяти минутах – дело в том, как мы играли весь матч. Нельзя выходить и играть только на 80%, это недопустимо. Не могу поверить в увиденное. Но такого больше не повторится, чего бы это ни стоило».

«Я могу принять поражение, такое бывает, и ничью тоже, но не в таком стиле. Я больше не потерплю подобных ошибок. Если придется тренироваться вдвое больше, мы будем это делать. Будьте уверены, мы снова станем играть как команда. Если мы могли это делать на протяжении трех месяцев – сможем снова», – добавил немец.

Подчеркивается, что футболисты слушали все опустив головы и молча, никто не посмел ничего сказать.

Также отмечается, что Жюль Кунде, чьи действия привели к первому голу «Сельты», извинился перед командой.