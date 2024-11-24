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Кунде об ошибке с «Сельтой»: «Ничья отчасти по моей вине, но это урок для всех – мы полагали, что все легко. Теперь пора показать, команда мы или нет»

Жюль Кунде высказался о результативной ошибке в матче с «Сельтой».

Защитник «Барселоны» на 84-й минуте перехватил передачу соперника и, двигаясь по направлению к своим воротам, попытался сделать пас вратарю. Получилось слишком слабо, и Альфон Гонсалес, завладев мячом, отправил его в сетку.

Спустя две минуты «Сельта» сумела забить еще раз и сравняла счет – 2:2. Матч завершился вничью.

«Мы не были вовлечены во время матча, что было необходимо. Я в первую очередь, у меня был не очень хороший матч.

Мне не хватало концентрации, и, в конце концов, я дорого заплатил за это грубой ошибкой, которую нельзя допускать. Я допустил эту ошибку, которая ставит нас в трудное положение.

Я все ясно видел и остановился, но в некоторой степени это отражает то, что я сказал. Мне не хватало концентрации, потому что, хотя я ясно видел, что мяч ушел, я должен был продолжать. Мы сыграли вничью отчасти по моей вине.

Это урок для всех, все же мы полагали, что все легко. Последние два матча мы играли не очень хорошо, но это часть сезона. Теперь настало время показать, команда мы или нет», – заявил защитник «Барселоны» Жюль Кунде.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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