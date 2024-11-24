Ханси Флик: «Барселона» набрала 1 очко из 6, мы недовольны. Все говорили, что на стадионе «Сельты» тяжелый газон, к тому же был ветер»
Ханс-Дитер Флик призвал «Барселону» играть лучше после ничьей с «Сельтой» (2:2).
«Такие вещи случаются. Это не то, чего мы хотели, но нужно не унывать и двигаться дальше. Это был всего один матч.
Мы набрали одно очко из шести возможных [в последних турах]. Мы недовольны. Довольных нет. Все способны играть лучше.
Все говорили, что на «Балаидосе» тяжелый газон, к тому же был ветер. Но это не оправдание. Здесь вопрос концентрации, сосредоточенности. Порой кажется, что побеждать легко, но это не так.
Результат – это следствие нашей игры. Когда играешь не на 100%, ты не победишь. Все очень просто.
Надеюсь, этот результат не повлияет на Лигу чемпионов», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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