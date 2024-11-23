Угальде забил «Локомотиву», накрыв Лантратова при попытке выноса. Мяч отскочил в ворота от ноги форварда «Спартака»
Илья Лантратов совершил результативную ошибку в дерби со «Спартаком».
«Локомотив» играет с красно-белыми на выезде в 16-м туре Мир РПЛ (0:2, первый тайм).
На 10-й минуте матча защитник железнодорожников Сесар Монтес выкатил мяч голкиперу своей команды. Лантратов пытался сделать вынос, но его накрыл форвард соперника Манфред Угальде. Мяч отскочил в ворота от ноги костариканца.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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