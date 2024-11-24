Мостовой о Станковиче: «Спартак» с ним будет бороться за медали – это футбольный человек. Еще недавно все им были недовольны, а сейчас восхищаются игрой»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» поборется за первую тройку в Мир РПЛ.

Сейчас команда Деяна Станковича с 31 очком занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Я еще в начале сезона говорил, что интрига в РПЛ будет до самого конца. Посмотрите на таблицу, «Спартак » уже близок к тройке, они способны бороться за нее.

Еще недавно все были недовольны Станковичем, а сейчас команда на ходу, и все восхищаются игрой. Деян – футбольный человек, и я уверен, «Спартак» с ним будет бороться за медали», – заявил экс-игрок красно-белых.