Мостовой о Станковиче: «Спартак» с ним будет бороться за медали – это футбольный человек. Еще недавно все им были недовольны, а сейчас восхищаются игрой»
Александр Мостовой считает, что «Спартак» поборется за первую тройку в Мир РПЛ.
Сейчас команда Деяна Станковича с 31 очком занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.
«Я еще в начале сезона говорил, что интрига в РПЛ будет до самого конца. Посмотрите на таблицу, «Спартак» уже близок к тройке, они способны бороться за нее.
Еще недавно все были недовольны Станковичем, а сейчас команда на ходу, и все восхищаются игрой. Деян – футбольный человек, и я уверен, «Спартак» с ним будет бороться за медали», – заявил экс-игрок красно-белых.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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