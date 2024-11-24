Игнатов интересен «Пари НН». Хавбек намерен остаться в «Спартаке» и побороться за место в основе (Иван Карпов)

Михаил Игнатов не хочет покидать «Спартак».

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что полузащитник пока не думает о смене команды, несмотря на нехватку игровой практики.

Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Пари НН », однако Игнатов «твердо настроен остаться в «Спартаке » и биться за место в основе».

В этом сезоне на счету Михаила 3 матча в Мир РПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .