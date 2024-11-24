Отец Игнатова о его будущем в «Спартаке»: «В декабре обсудим с клубом. Выбор состава – прерогатива тренера, сколько их сменилось – 7 или 8? Михаил всегда готов играть и радовать болельщиков»

Отец Михаила Игнатова высказался о будущем полузащитника в «Спартаке».

Сообщалось , что Игнатов может покинуть московский клуб зимой, поскольку тренерский штаб красно-белых не рассчитывает на него.

«В декабре планируем встречу со «Спартаком », как раз для обсуждения будущего Михаила. Он работает результативно, находится в отличной спортивной форме. Готов выходить, помогать команде.

Так, видимо, складывается судьба в нынешних условиях. В прошлом сезоне он выходил, играл, показывал результат на поле, и все были этим довольны. Сейчас такой возможности, к сожалению, не предоставляется.

Вчера был тяжелый, энергозатратный матч с «Локомотивом ». С учетом сложного выезда, возможно, будет какая-то ротация в Кубке против «Ростова». Если Михаил выйдет на поле, будет возможность продемонстрировать свою полезность команде, что он всегда делает, когда на поле.

Изначально выбор игрового состава – это прерогатива тренера. Сколько их сменилось за все время: семь или восемь? Я даже не считаю.

Иногда, конечно, попадаешь на своего тренера, который доверяет и выпускает. А есть тренеры иного плана. Возможно, Станкович хочет пробудить в нем зверя на вторую часть сезона. Увидим.

Все нормально. Здесь спортивная конкуренция. Иногда какие-то определенные вещи должны сложиться, чтобы человек выходил и доказывал. К сожалению, на поле выходят 11 [игроков].

Впереди еще сборы. Там можно будет доказать свою состоятельность, наверняка будут изменения и по самой игре. Станкович же тоже пришел в переходный момент. Кто попал в струю, кого увидел – хорошо.

Футбол – сложная штука, многовекторная, как говорят. Надеемся, что все получится. Михаил всегда готов играть и радовать болельщиков «Спартака», – сказал Александр Игнатов.