Игнатов не рассматривает аренду: «Намерен остаться в «Спартаке» и бороться. Буду больше работать, чтобы получать больше времени»
Михаил Игнатов высказался о количестве игрового времени в «Спартаке».
«Беспокоит ли меня количество игрового времени? Есть конкуренция. Буду больше работать, чтобы получать больше времени.
Аренда? Не рассматриваю. Я намерен остаться и бороться», – сказал полузащитник «Спартака».
В текущем сезоне Мир РПЛ Игнатов сыграл 3 матча, результативными действиями не отметился. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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