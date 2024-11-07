Игнатов не рассматривает аренду: «Намерен остаться в «Спартаке» и бороться. Буду больше работать, чтобы получать больше времени»

Михаил Игнатов высказался о количестве игрового времени в «Спартаке».

«Беспокоит ли меня количество игрового времени? Есть конкуренция. Буду больше работать, чтобы получать больше времени.

Аренда? Не рассматриваю. Я намерен остаться и бороться», – сказал полузащитник «Спартака ».

В текущем сезоне Мир РПЛ Игнатов сыграл 3 матча, результативными действиями не отметился. Его статистика – здесь.