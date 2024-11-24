Флорентино Перес: «Новый формат ЛЧ несправедлив. Никто его не понимает. Матчей стало больше, но они менее ценны»

Президент «Реала» назвал новый формат ЛЧ несправедливым и непонятным.

В сезоне-2024/25 Лига чемпионов впервые проходит в новом формате. Группового этапа больше нет, вместо этого 36 команд играют в общем этапе, и каждый клуб проводит 8 матчей.

«Новый формат Лиги чемпионов несправедлив, никто его не понимает.

С увеличением числа матчей ценность каждого из них упала почти на 30%. Матчей стало больше, но они менее ценны.

Этот турнир воодушевит только в концовке, не в начале», – сказал Флорентино Перес на генеральной ассамблее «Реала».