Перес о «Реале»: «Эта эмблема объединяет миллионы людей. Cамый любимый и почитаемый клуб в мире всегда будет мужественно противостоять вызовам»

Флорентино Перес высказался о важности единства «Реала».

«Эта эмблема объединяет миллионы людей, независимо от языка, происхождения или культуры. Она передается из поколения в поколение и распространяет основные ценности.

«Реал Мадрид » – это вы. У нас 95 612 сосьос (членов клуба – Спортс’‘). И я хочу сказать вам, что понимаю значение истории, и знаю, что наша большая сила в единстве.

Прошло 24 года с тех пор, как я стал президентом, и я все еще чувствую любовь всех болельщиков. Первое, что я хочу передать, это моя благодарность. Звание президента наполняет меня гордостью, это большая честь.

Мы всегда будем мужественно противостоять всем вызовам. Мы – «Реал Мадрид», самый любимый и почитаемый клуб в мире.

Я горжусь тем, что работаю в этом клубе и являюсь его президентом», – сказал Перес, выступая на Генеральной ассамблее клуба.