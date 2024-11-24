Перес о «Реале»: «Эта эмблема объединяет миллионы людей. Cамый любимый и почитаемый клуб в мире всегда будет мужественно противостоять вызовам»
«Эта эмблема объединяет миллионы людей, независимо от языка, происхождения или культуры. Она передается из поколения в поколение и распространяет основные ценности.
«Реал Мадрид» – это вы. У нас 95 612 сосьос (членов клуба – Спортс’‘). И я хочу сказать вам, что понимаю значение истории, и знаю, что наша большая сила в единстве.
Прошло 24 года с тех пор, как я стал президентом, и я все еще чувствую любовь всех болельщиков. Первое, что я хочу передать, это моя благодарность. Звание президента наполняет меня гордостью, это большая честь.
Мы всегда будем мужественно противостоять всем вызовам. Мы – «Реал Мадрид», самый любимый и почитаемый клуб в мире.
Я горжусь тем, что работаю в этом клубе и являюсь его президентом», – сказал Перес, выступая на Генеральной ассамблее клуба.
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