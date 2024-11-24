Флорентино Перес: «Бернабеу» – это храм, памятник, прославляющий «Реал», Мадрид и Испанию, им восхищается весь мир. Мы конкурируем по доходам с гигантами НФЛ и НБА»

Флорентино Перес доволен результатами реконструкции «Сантьяго Бернабеу».

«Преображение «Бернабеу» восхищает весь мир. Это уже мировой символ, памятник, храм. Миллионы туристов восхищаются одним из самых впечатляющих произведений искусства в мире за последние годы.

Эта трансформация прославляет «Реал », футбол, город Мадрид и бренд Испании . Благодарю партнеров за понимание неудобств этой работы.

С экономической точки зрения ситуация также экстраординарна. Мы стали первым клубом, чей доход превысил 1 миллиард долларов, и конкурируем с крупнейшими гигантами НФЛ и НБА.

Несмотря на то, что «Бернабеу » не работал в полную силу, стоит отметить VIP-зоны и музей, которые принесли огромную пользу. У стадиона инновационная концепция, которая уже приносит свои плоды.

Эта экономическая мощь позволяет нам решать сложные задачи», – сказал президент «Реала».

«Реал» в восторге от концертов Тейлор Свифт на «Бернабеу». Собрали 150 тысяч и заработали под 10 млн евро!

«Реал» отменил концерты на «Бернабеу» до весны. Из-за жалоб соседей на шум

🤩 Как же хорош обновленный «Бернабеу»! Вот куда «Реал» потратил 900 млн евро

Я посмотрел ЛЧ на обновленном «Бернабеу». Вот мои впечатления