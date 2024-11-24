  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флорентино Перес: «Бернабеу» – это храм, памятник, прославляющий «Реал», Мадрид и Испанию, им восхищается весь мир. Мы конкурируем по доходам с гигантами НФЛ и НБА»
33

Флорентино Перес: «Бернабеу» – это храм, памятник, прославляющий «Реал», Мадрид и Испанию, им восхищается весь мир. Мы конкурируем по доходам с гигантами НФЛ и НБА»

Флорентино Перес доволен результатами реконструкции «Сантьяго Бернабеу».

«Преображение «Бернабеу» восхищает весь мир. Это уже мировой символ, памятник, храм. Миллионы туристов восхищаются одним из самых впечатляющих произведений искусства в мире за последние годы.

Эта трансформация прославляет «Реал», футбол, город Мадрид и бренд Испании. Благодарю партнеров за понимание неудобств этой работы.

С экономической точки зрения ситуация также экстраординарна. Мы стали первым клубом, чей доход превысил 1 миллиард долларов, и конкурируем с крупнейшими гигантами НФЛ и НБА.

Несмотря на то, что «Бернабеу» не работал в полную силу, стоит отметить VIP-зоны и музей, которые принесли огромную пользу. У стадиона инновационная концепция, которая уже приносит свои плоды.

Эта экономическая мощь позволяет нам решать сложные задачи», – сказал президент «Реала».

«Реал» в восторге от концертов Тейлор Свифт на «Бернабеу». Собрали 150 тысяч и заработали под 10 млн евро!

«Реал» отменил концерты на «Бернабеу» до весны. Из-за жалоб соседей на шум

🤩 Как же хорош обновленный «Бернабеу»! Вот куда «Реал» потратил 900 млн евро

Я посмотрел ЛЧ на обновленном «Бернабеу». Вот мои впечатления

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoСантьяго Бернабеу
logoРеал Мадрид
стадионы
бизнес
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
logoНБА
logoНФЛ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» почти год не может открыть бар-ресторан на «Бернабеу» с ожидаемым доходом 15 млн евро в год. Подрядчик срывал сроки и мог присвоить миллионы от спонсоров, будет суд
5322 ноября, 19:49
«Реал» продаст шкафчики из раздевалок старого «Бернабеу» на аукционе со стартовой ценой 10 тысяч фунтов. Ими пользовались Зидан, Рамос, Фигу
474 ноября, 14:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Факел» – «Динамо». 1:1 – Гиоргобиани забил на 99-й! Онлайн-трансляция
491 минуту назадLive
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Факела», «Крылья» победили «Ахмат», «Пари НН» против «Динамо» Махачкала
21158 минут назадLive
Ямаль не сыграет с «Брестом» в ЛЧ. «Барса» надеется вызвать его на матч с «Лас-Пальмасом»
29 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Леганеса», «Сосьедад» Захаряна против «Атлетика», «Севилья» – «Райо»
6913 минут назадLive
Перес о календаре: «ФИФА увеличила количество пауз, УЕФА – число матчей в своих турнирах, появился клубный ЧМ. Все это ради большего дохода, никто не думает об устойчивости спорта»
717 минут назад
Александр Мостовой: «Проблема судей в том, что 98% из них не играли в футбол, они просто не знают нюансов. Определяют по тому, что написано»
2824 минуты назад
Пенальти в ворота «Ливерпуля» поставили за фол Робертсона на границе штрафной в матче с «Саутгемптоном». ВАР одобрил решение: «Нет доказательств, что контакт был за пределами штрафной»
3831 минуту назадФото
Перес о «Реале»: «Эта эмблема объединяет миллионы людей. Cамый любимый и почитаемый клуб в мире всегда будет мужественно противостоять вызовам»
439 минут назад
Косметолог подал в суд на Роналду из-за неоплаченного счета на 40 тысяч фунтов. Врач специализируется на ботоксе, филлерах и подтяжке бровей (The Sun)
3845 минут назад
Медведев о матчах сборной: «Десятки тысяч болельщиков шли на стадион, не глядя на рейтинг Брунея и Сирии. Гордость за команду и страну ничем не заменить»
1159 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Бруну об Амориме: «Спортинг» – большой клуб в Португалии, но в мире внимание к «МЮ» выше. Ожидания здесь всегда высоки, а терпение – не то, что работает в футболе»
1 минуту назад
«Саутгемптон» – «Ливерпуль». 2:2 – Салах забил. Онлайн-трансляция
273 минуты назадLive
Валерий Газзаев: «Спартаку» не хватает постоянства. 18 тренеров за 20 лет, о какой стабильности речь? Для чемпионства девять позиций должны быть постоянными»
519 минут назад
Булыкин о Николиче: «Непонятно, когда ты не хочешь побеждать, а занимаешься экспериментами. У ЦСКА неудовлетворительные результаты»
422 минуты назад
«Ипсвич» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
728 минут назад
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Боселли, Калинский, Сундуков и Агаларов играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
132 минуты назад
LEON Вторая лига А. Стыковые матчи. «Динамо» Брянск проиграло «Иртышу» в ответном матче и вылетело
233 минуты назадВидео
«Дженоа» в первом матче при Виейра сыграл вничью с «Кальяри» – 2:2. Команда вела в счете до 88-й минуты и пропустила с пенальти
41 минуту назад
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо»
1143 минуты назад
Отец Игнатова о его будущем в «Спартаке»: «В декабре обсудим с клубом. Выбор состава – прерогатива тренера, сколько их сменилось – 7 или 8? Михаил всегда готов играть и радовать болельщиков»
1050 минут назад