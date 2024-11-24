Флорентино Перес: «Бернабеу» – это храм, памятник, прославляющий «Реал», Мадрид и Испанию, им восхищается весь мир. Мы конкурируем по доходам с гигантами НФЛ и НБА»
«Преображение «Бернабеу» восхищает весь мир. Это уже мировой символ, памятник, храм. Миллионы туристов восхищаются одним из самых впечатляющих произведений искусства в мире за последние годы.
Эта трансформация прославляет «Реал», футбол, город Мадрид и бренд Испании. Благодарю партнеров за понимание неудобств этой работы.
С экономической точки зрения ситуация также экстраординарна. Мы стали первым клубом, чей доход превысил 1 миллиард долларов, и конкурируем с крупнейшими гигантами НФЛ и НБА.
Несмотря на то, что «Бернабеу» не работал в полную силу, стоит отметить VIP-зоны и музей, которые принесли огромную пользу. У стадиона инновационная концепция, которая уже приносит свои плоды.
Эта экономическая мощь позволяет нам решать сложные задачи», – сказал президент «Реала».
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