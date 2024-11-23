Угальде – лучший бомбардир РПЛ. До сезона его ставили ниже Соболева, Виллиана Жозе и Сергеева

Прогноз пока не сходится.

Манфред Угальде провел свой лучший матч в чемпионате России – снес «Локомотив» . Три гола за тайм и один после перерыва – есть исторический покер в составе «Спартака». Костариканец забил уже 12 мячей в сезоне, а ведь это совсем без пенальти!

Такая результативность – шок для букмекеров. До начала сезона Манфреда не включали даже в топ-10 претендентов на лучшего бомбардира. После удачного старта коэффициент на костариканца не заходил за 15.00 до 10-го тура.

От антирекорда – к первому номеру. Как это было

У букмекеров были предпосылки к такой низкой оценке шансов Манфреда. В первом сезоне костариканец установил антирекорд: стал первым нападающим в истории клуба без голов в 11 стартовых матчах. До Угальде худшими были Маджид Уорис и Эсекиэль Понсе.

Естественно, Угальде столкнулся с жесткой критикой. Даже летом форварду сильно доставалось. Андрей Червиченко, например, выбрал нападающего чуть ли не главной мишенью:

«С Угальде все понятно – он может закатывать мячи только аутсайдерам с двух метров и оттуда, откуда бабушки забивают . Мы видели, что Угальде не может попасть в пустые ворота с пяти и десяти метров. Мне категорически не нравится Угальде и «Спартаку» нужен габаритный нападающий. Потому что сейчас в атаке «Спартака» бегают одни недомерки: Угальде и Маркиньос», – так анализировал игру Манфреда бывший президент «Спартака» в августе для «Чемпионата».

Коэффициенты на лучшего бомбардира – смех. Удержались только трое

Гонка бомбардиров в нынешнем сезоне – торжество больших коэффициентов. До начала чемпионата букмекеры ожидали, что борьба за первое место пойдет между победителем прошлого сезона Матео Кассьеррой, Константином Тюкавиным, Федором Чаловым и Джоном Кордобой. К теневым фаворитам относили Александра Соболева и Виллиана Жозе. В десятку входили Антон Заболотный и Иван Сергеев.

В первоначальной линии Манфреда Угальде вообще не было. Любопытно, что букмекеры после первых туров добавили сначала Секу Койта из ЦСКА и только потом вспомнили про костариканца.

После пятого тура поставить на Угальде предлагали за 15.00. Очевидно, в обновленной линии легионер обойдет всех и получит коэффициент не выше 3.00.

Пожалуй, самый серьезный конкурент для Угальде – Джон Кордоба, но у лидера «Краснодара» на четыре гола меньше, он тоже не бьет пенальти. Алексей Батраков забил 10 мячей, однако против него – серьезный перебор голов в сравнении с xG.

Матео Кассьерра отстал на шесть, все грустно и у Тюкавина – минус семь от Манфреда.

А может, Угальде начнет бить пенальти?

Главный фактор против Манфреда в гонке: пенальтист не он. Костариканец ни в одной из своих предыдущих команд не был штатным исполнителем. Более того, за карьеру пробил 11-метровый всего два раза: во втором бельгийском дивизионе и Лиге КОНКАКАФ.

Впрочем, и без пенальти запас уже есть. В отличие от «Спартака», нападающий реально сражается за первое место, хотя и красно-белые с такой игрой уже почти в чемпионской гонке.

Ставочная вики Спортса

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев