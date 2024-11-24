Рубен Аморим: «Я могу быть Улыбающимся. Но я могу быть безжалостным и требовательным. Если кто-то в «МЮ» будет думать только о себе, я буду другим»
В 2003 году Жозе Моуринью назвал себя Особенным на первой пресс-конференции в качестве тренера «Челси».
«Я могу быть Улыбающимся. Но когда у нас будут дела, я буду другим человеком. Есть время, когда уместно повеселиться, но я могу быть безжалостным, когда это необходимо.
Я могу быть самым приятным парнем, которого вы когда-либо видели, но если кто-то будет думать только о себе, я буду другим человеком.
Я должен быть собой. Всегда обращаю внимание на детали, пытаюсь сосредоточить игроков на истории клуба, а не только на недавних делах. Это клуб, который должен побеждать.
Но сейчас другое время. Я не могу быть тем же парнем, которым был Алекс Фергюсон. Сейчас другое время, и мне нужно иметь другой подход. Но я также могу быть требовательным», – сказал Аморим.
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