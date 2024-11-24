Пять вещей, которые я жду от Аморима в «Ман Юнайтед»

За последнюю неделю мы узнали несколько важных вещей из биографии Рубена Аморима.

● Он большой фанат сериала «Острые козырьки». Настолько влюблен в историю Томаса Шелби, что даже признался друзьям – стал зависим от просмотра;

● Еще во времена работы в «Каза Пия» Аморим оплачивал счета одного из футболистов. Социальные службы хотели отобрать у парня ребенка из-за невозможности поддерживать необходимые малышу условия жизни. Рубен пришел на помощь и взял расходы на себя;

● Аморима не интересуют дорогие машины. Один из его приятелей, с которым Рубен ходил на тренерские курсы Жозе Моуринью, вспоминал: «Я говорил, что ищу себе «Мазератти» или «Бугатти», а он отвечал: «Джефф, я не такой». И ездил на скромном «Смарте»;

● В плотном графике Аморим находит время на еженедельный просмотр АПЛ. Особый фокус на «Ман Сити» и «Брайтоне». Рубен обожает высокий темп лиги и как будто всегда знал, что однажды переедет в Англию. Иначе не объяснить, что среди последних прочитанных книг – работы о Гвардиоле, Моуринью и Почеттино.

Еще немного – и у The Athletic обязательно выйдет профайл о скрытых навыках Аморима по превращению воды в вино.

Пиар-машина набрала неприличную скорость, но ее двигатель – сам Аморим. После твита главного инсайдера Англии Дэвида Орнштэйна (он первым написал, что «Юнайтед» выбрал Рубена и начал переговоры) «Спортинг» выиграл четыре матча с разницей мячей 16:5. Возможно, это все еще считалось бы недостаточно впечатляющим, если бы предпоследний матч «Спортинг»-версии Аморима был не против «Ман Сити».

Рубен зашел с козырей: лучшего способа влюбить в себя фанатов «МЮ» просто не существует.

Перед игрой против Гвардиолы Аморим сказал: «Если мы проиграем, то ожидания от меня снизятся. Если победим, болельщики подумают, что появился новый сэр Алекс Фергюсон». Правда, сразу же подчеркнул: во-первых, про САФа он пошутил; во-вторых, в Англии он минимум на полгода отдалится от медиа и не будет ничего читать – в том числе пафосные сравнения. Так легче работать.

Восприятие будничных для «Спортинга» результатов полярно изменилось (количество зрителей матчей чемпионата и Кубка Португалии кратно выросло), а интерес к персоне Аморима крушит поисковики. Билеты на последний матч Рубена в Португалии продали за минуту. Частный рейс тренера из Лиссабона в Манчестер отслеживало 11 тысяч человек.

Эйфория от Аморима отдает вторичностью. Его хвалят коллеги (уже высказались Мареска и Пеп), медиа котируют не ниже «нового Моуринью», а сам Жозе одобрил назначение в «МЮ». «Спортинг» из проблемной команды всего за пару лет превратился в гегемона: Аморим уходит с 11/11 побед в чемпионате Португалии-2024/25.

Да, очень-очень похоже на резюме Эрика тен Хага, который в 12 лет спорил с Йоханом Кройффом, а после прервал пятилетний цикл «Аякса» без чемпионств. Уже проходили, обжигаться еще раз не хочется. Но и не верить не получается – Аморим подкупает.

Он ходячая иллюстрация популярного в футбольном твиттере термина aura: харизма, энергия, страсть, стиль – не срастется с футболом, можно запускать актерскую карьеру и играть обаятельных абьюзеров с кучей денег.

Чтобы реальность больше не сокрушала завышенные ожидания, список пожеланий к работе Аморима должен быть максимально приземленным. В моем – пять пунктов.

Тактическая принципиальность

Перед глазами Аморима хороший пример того, к чему приводит отказ от своих идей в угоду быстрым результатам и сильным сторонам доступного состава. В августе 2022-го Эрик тен Хаг попробовал играть с высокой линией обороны и короткими розыгрышами через вратаря, получил два нокаута (1:2 от «Брайтона» и 0:4 от «Брентфорда») и быстро обратился к наработкам коллег. «Юнайтед» откатился к базовым настройкам времен Сульшера, добавил в это остатки прайм-версии Каземиро и выкрутил тумблер «играем на Рэшфорда». Тен Хаг добыл результат (первый за шесть лет трофей и третье место в лиге с 75 очками), но потерял себя.

Амориму просто нельзя отказываться от того, что сделало его топ-тренером.

Между официальным назначением Рубена в «МЮ» и первой игрой (гостевая с «Ипсвичем») всего 11 дней, но выходить на матч против Кирана Маккены нужно исключительно с тройкой ЦЗ, вингбэками и двумя десятками. Да, большей части состава эта схема не знакома – они могут ошибаться и привозить так же ярко, как Давид Де Хеа в том самом матче против «Брентфорда».

Плевать на результат. Нужно забыть о комфорте и сбивающих с толку локальных победах в диапазоне сезона – только болезненный надлом зоны комфорта нынешнего состава и суровый тактический фильтр вытащат «Юнайтед» из ямы. Игроки больше не должны диктовать условия и лезть с советами (Тен Хагу, например, в открытую предлагали менять тактику).

Логика приглашения догматика стремится к нулю, если требовать от него результата любой ценой и ставить это выше прогресса на длинной дистанции. Этой команде не нужен еще один тренер, который напомнит о ДНК и даст свободу. Эмоционального топлива не хватает надолго. Рубен, только 3-4-2-1 и никак иначе. Пожалуйста.

У этого пункта больше всего шансов на реализацию. На три ЦЗ со старта намекнул сам Аморим – на последней пресс-конференции в Португалии сказал, что начинать работу нужно с той структуры, которую он знает лучше всего (проще донести идеи футболистам).

Первая тренировка только подтвердила намерения. Из тех, кто не уехал в сборные, Аморим собрал состав, игравший против парней из академии по схеме 3-4-2-1. Из интересного – Рэшфорд – на позиции форварда, Шоу – крайний ЦЗ в тройке, Антони – правый вингбэк.

Уверенная борьба с медиа

Проговорим базу: медийный прессинг в отношении тренера «МЮ» сравним разве что с давлением праймового «Ливерпуля» Клоппа. Под прицелом все, вплоть до покупок туалетной бумаги и междометий. В разборе манеры речи Тен Хага (да, был и такой) The Athletic посвятил отдельный пункт его кряхтящему egh, который звучал на каждой пресс-конференции, пока Эрик подбирал слова.

Английский Аморима куда лучше (зря что ли смотрел «Острых козырьков»?), но проблемы с медиа уже начались. После официального анонса его назначения в «Юнайтед» британские журналисты кучно вылетели в Лиссабон на пресс-конференцию перед матчем с «Сити». Вопросы задавали на английском, но Рубен, несмотря на то, что прекрасно их понимал, отвечал на португальском. И тренер, и пресс-атташе «Спортинга» подчеркнули: ответов на английском ждите после 11 ноября и смены места работы. Пока Аморим главный тренер «Спортинга», говорить он будет только на португальском. Репортер Sky Sports Гарри Коттерил обиделся и прямо на пресс-конференции заявил, что Рубен «оказал очень холодный прием всем своим английским фанатам», а Саймон Стоун из BBC даже превратил короткий диалог в мини-репортаж с заголовком «Языковой барьер Аморима».

Рубен, похоже, уже понял, куда попал. На вопрос «как вы объясните свой игровой стиль болельщикам в АПЛ?» он ответил: «Я больше беспокоюсь о команде и ее комфорте, чем о том, чтобы что-то показать английским болельщикам и медиа». Симпатичный заход с позиции силы, продавливать его нужно и дальше. Повестка будет сильно зависеть от результатов, но Амориму явно нужно подготовить несколько рабочих инструментов выхода из-под давления английских журналистов.

Отмена неприкосновенности игроков

В матче с «Лестером» Руд ван Нистелрой подготовил первые замены спустя семь минут после начала второго тайма. Голландец снял проваливших игру Рэшфорда и Далота, выпустив Гарначо и Эванса. Показательный и правильный шаг, которого очень часто не хватало при Тен Хаге.

От Аморима нужно не меньше жесткости и скорости реакции: в последние полтора года серия плохих матчей не всегда становилась причиной изменений в составе. Да, «Юнайтед» тонул в травмах и местами состав было просто некем ротировать, но вопросов хватало и без этого. Кажется, Маркус Рэшфорд мог вообще не появляться на тренировках, но все равно гарантированно попадать в старт.

Амаду Диалло везло меньше: вингер был лучшим футболистом «Юнайтед» на предсезонке, но с сентября покрывался пылью в запасе, несмотря на лидерство в атакующих метриках. Выйдя в старте в двух последних матчах, ивуариец выбил 2+1. Для Аморима не должно быть авторитетов, поправок на статус и выслугу лет. Санкции за слабую игру – только мгновенные. Смена схемы и переход на тройку ЦЗ меняет структуру конкуренции: либо даешь результат здесь и сейчас, либо шагаешь в конец длинной очереди (как пенальтисты при Ван Гале).

По данным The Athletic, сотрудники «Юнайтед» не всегда понимали Тен Хага, который отказывался даже минимально намекать в медиа на плохую форму футболистов. Эрик добровольно стал громоотводом, потому что знал: в составе слишком много людей, сдувающихся от публичной критики (нет, речь не только про Санчо).

От Аморима требуется шоковая терапия и прозрачная иерархия без намеков на фаворитизм. Фабрицио Романо сообщил, что во время переговоров с клубом Рубен дал руководству четкий сигнал: «Юнайтед» нужно подписывать игроков, способных играть «невероятно интенсивно». Очевидно, требование касается не только будущих новичков, но и тех, кто доступен Рубену сейчас.

Баланс в использовании академии

Хроническая проблема «Юнайтед» в последние 10 лет – неприлично высокий уровень нагрузки на футболистов академии. Формула работает примерно так: 1. «Манчестер Юнайтед» покупает по оверпрайсу футболиста на позицию Х; 2. футболист проваливается (причины могут быть любыми, от травм и конфликтов до неспособности тянуть высокий темп АПЛ); 3. в академии есть талантливый игрок, способный закрыть эту позицию; 4. он получает игровое время, ярко стартует и вместе с ролью футболиста основы получает вагон ответственности, ожиданий и критики в 18-19 лет;

5. из футбольной жизни перспективного парня полностью пропадает ротация, он перегорает, подрывает здоровье, поддается влиянию жадного окружения и агентов.

В 2024-м проблемы все те же, а сильнее всего критериям соответствует Алехандро Гарначо. На фоне аренды и последующей продажи Гринвуда, расследования дела Антони и ужасной формы Маркуса Рэшфорда 19-летний Гарначо получил не только безлимитное время, но и сопутствующие бонусы. В прошлом сезоне он 41 раз вышел в старте и отыграл 3560 минут – четвертый результат в команде после Онана, Бруну и Далота. И, конечно, выдал серию элитных матчей: дубли «Челси», «Астон Вилле», «Вест Хэму», гол «Сити» в финале Кубка Англии. Начало неплохое, но дальше только проблемы. Гарначо совершенно не понимает, что делать с обрушившимся вниманием: в прошлом сезоне он лайкал критические твиты в адрес Тен Хага (Эрик, якобы, «бросил его под танки» после ничьей с «Борнмутом»), в этом – отказался праздновать гол «Лестеру», потому что «болельщики потеряли в него веру» после трех объективно провальных матчей. Вместо ответов на поле Гарначо защищается в твиттере – снабжает популярного среди фанатов «Юнайтед» блогера билетами на матчи в обмен на публичную похвалу и защиту от хейтеров. Амориму достается не только невероятно талантливое поколение (Майну, Гарначо, Йоро, Хейлунд и целая россыпь вундеркиндов в академии), но и задача плавно вывести их на новый уровень, отвести ответственность и гнев медиа. А еще объяснить, что лучший способ борьбы с критикой – молчаливые ответы на футбольном поле.

Узнаваемый тактический стиль

Когда мы говорим «Антонио Конте», то сразу представляем схему с тремя ЦЗ и Ромелу Лукаку на острие. Имя Пепа Гвардиолы мгновенно формирует облик команды, доминирующей во владении. Юрген Клопп – синоним прессинга и команды с харизмой. Отсутствие тактической идентичности и характерного тренерского почерка отдаляют «Юнайтед» от конкурентов не меньше, чем 12 лет без титулов. Философия горизонтальных перекатов Ван Гала, окопная тактика Моуринью, зеркальный стиль Сульшера и хаотичные адаптации Тен Хага были противоположны друг другу и привели к тому, что Аморим получает стилистически полярную команду. Сделать «Юнайтед» тренерской командой – самая сложная, а потому последняя задача в списке. Кажется, добраться в эту точку можно только в том случае, если осилить четыре предыдущих. Вводные так себе: только три полевых игрока «Юнайтед» знакомы с игрой в тройке на уровне выше среднего – Угарте, Маунт и Хейлунд (данные исследования Twenty First Group). Но просто стиля мало: «Ман Юнайтед» давно забыл, что такое быть остроатакующей командой. Еще один маркер философии «результат здесь и сейчас важнее». Атаковать все 90 минут и внушать ужас обороне соперника еще в подтрибунке – то, чего я жду от «Юнайтед» Аморима в будущем. Требования понимает и сам Рубен: «Наша победа над «Сити» ничего не значит − не делайте из этого матча никаких выводов. Мы не можем перенести одну реальность в другую. «Манчестер Юнайтед» не может играть так, как играл «Спортинг» против «Сити», они не могут играть так оборонительно, нам придется адаптироваться».

*** 24 ноября Аморим начнет марафон в «Юнайтед» – 10 матчей за месяц. Старт комфортный («Ипсвич», «Эвертон», «Буде-Глимт»), но до конца года уже запланированы первые краш-тесты: «Арсенал», «Ноттингем Форест», «Ман Сити». Какими бы ни были результаты, они мало что скажут о том, чего стоит ждать через два-три года. Эрик тен Хаг начал карьеру в «Юнайтед» с побед над всей топ-6 АПЛ в домашних матчах и бесславно покинул клуб через два года.

Рубен добровольно согласился на самую сложную тренерскую работу в мире – списки ожиданий теперь часть его жизни.

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Фото: Gettyimages.ru /Ash Donelon, Michael Regan