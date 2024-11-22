  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим об изменениях в «МЮ»: «Это не революция, будем менять стиль игры и физический аспект. Мы слишком часто теряем мяч, а чтобы попытаться выиграть титул, нужно многое улучшить»
1

Аморим об изменениях в «МЮ»: «Это не революция, будем менять стиль игры и физический аспект. Мы слишком часто теряем мяч, а чтобы попытаться выиграть титул, нужно многое улучшить»

Рубен Аморим высказался об изменениях, необходимых «Манчестер Юнайтед».

О том, нужна ли клубу эволюция или революция

«Это не революция. Футбол не так уж и разнится: пять защитников, четыре защитника, три защитника. Это не эволюция или революция, это изменение того, как мы играем в футбол».

О том, нужно ли «починить» клуб

«Не знаю насчет починки, у нашей команды есть пространство для роста. Нам нужно улучшиться во многих областях. Я знаю, что это другой стиль игры, мы будем его менять.

Нам нужно изменить физический аспект команды. Я не знаю, сколько времени это займет. Понимаю, что в «Манчестер Юнайтед» мы должны выигрывать матчи. Нам нужно много времени, потому что это сложная лига, нужно многое улучшить, чтобы попытаться выиграть титул».

О том, что еще нужно изменить в команде

«Я думаю, простые вещи. Если вы хотите поговорить о команде и о том, как мы играем, мы слишком часто теряем мяч. Мы должны быть очень хороши в деталях и лучше возвращаться назад.

Это мелочи, нужно улучшить мелочи. Думаю, что я хорош в понимании мелочей», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoтактика
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рубен Аморим: «Подхожу «МЮ» прямо сейчас. Здесь были Моуринью, ван Гал, Сульшер, тен Хаг. Мы попробуем сделать все по-своему»
12сегодня, 16:05
Аморим об «МЮ»: «Верю в себя, в клуб и в игроков – у нас одинаковый менталитет. Хочу попробовать новые вещи»
16сегодня, 14:31
Аморим не будет требовать у «МЮ» трансферов в январе и сосредоточится на развитии команды. Он хочет повысить интенсивность и скорость возвращения мяча, побороть потерю концентрации
8вчера, 19:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Аугсбурга», «Лейпциг», «Айнтрахт», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу
216 минут назадLive
Булыкин о Fan ID: «Если в Большой театр ввести, тогда станет понятно, что натворили в российском футболе. Цифры посещаемости никак не вернуть»
4457 минут назад
Эммануэль Пети: «Мбаппе нужно показать, что он может быть таким же сильным, как Месси и Роналду. Продемонстрировать настоящий характер»
1158 минут назад
Нино о «Зените»: «Здесь лучшие россияне на своих позициях. Они обладают тем же игровым уровнем, что и иностранцы, вносят такой же вклад, как и остальные»
19сегодня, 18:43
Головин забил «Бресту» в Лиге 1. Это первое результативное действие хавбека «Монако» в сезоне
21сегодня, 18:28
Владелец «Интер Майами» о Месси: «Лео будет нашим номером 10 во время открытия нового стадиона в 2026-м, уверен»
4сегодня, 18:19
Дзюба после 0:3 с «Рубином»: «Даку сегодня сильнее Роналду и Ибрагимовича. Голы сами себе привозим. Самые легкие и дешевые голы – у нас»
16сегодня, 18:15
Родри о Ямале: «В 16 лет спокойно переживает такое напряжение, как в финале Евро. Ему нельзя упустить даже 1% своих возможностей»
14сегодня, 18:05
Чемпионат России. «Рубин» разгромил «Акрон», «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в субботу
84сегодня, 17:55
Булыкин о словах Карпина про победу «Зенита» в еврокубке: «Из группы-то не могли выйти. Сейчас без опыта международных матчей точно были бы проблемы»
44сегодня, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» – «Тулуза». Сафонов в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
311 минут назад
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Тулузой». Это его 5-я игра за клуб
212 минут назад
«Бавария» – «Аугсбург». Кейн и Мусиала играют. Онлайн-трансляция
115 минут назадLive
Андрей Аршавин: «Болельщики «Зенита» несладко приняли Соболева. Хотя он сказал, что его это подстегивает. Важно будет, как он сыграет весной» 
528 минут назад
«Монако» – «Брест». 2:1 – Сима отыграл один мяч, Головин забил. Онлайн-трансляция
334 минуты назадLive
Флик о будущем: «Десять лет в одном клубе? Не думаю, что смогу. У меня 4 внука, они заслуживают моего времени до того, как мне исполнится 70»
243 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду уступил «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» Фирмино обыграл «Аль-Фейху»
2047 минут назад
Мирлинд Даку: «Дзюба – лучший нападающий в истории России»
1154 минуты назад
Пеп о новом контракте: «Может, это высокомерно, но я думаю, что мы заслужили продление. Если результаты «Сити» будут плохими, то двух лет не будет»
2сегодня, 18:38
«Роналду, весь мир ждет этого». Стример IShowSpeed о возможной коллаборации с футболистом
2сегодня, 18:35