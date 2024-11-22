Аморим об изменениях в «МЮ»: «Это не революция, будем менять стиль игры и физический аспект. Мы слишком часто теряем мяч, а чтобы попытаться выиграть титул, нужно многое улучшить»

Рубен Аморим высказался об изменениях, необходимых «Манчестер Юнайтед».

О том, нужна ли клубу эволюция или революция

«Это не революция. Футбол не так уж и разнится: пять защитников, четыре защитника, три защитника. Это не эволюция или революция, это изменение того, как мы играем в футбол».

О том, нужно ли «починить» клуб

«Не знаю насчет починки, у нашей команды есть пространство для роста. Нам нужно улучшиться во многих областях. Я знаю, что это другой стиль игры, мы будем его менять.

Нам нужно изменить физический аспект команды. Я не знаю, сколько времени это займет. Понимаю, что в «Манчестер Юнайтед» мы должны выигрывать матчи. Нам нужно много времени, потому что это сложная лига, нужно многое улучшить, чтобы попытаться выиграть титул».

О том, что еще нужно изменить в команде

«Я думаю, простые вещи. Если вы хотите поговорить о команде и о том, как мы играем, мы слишком часто теряем мяч. Мы должны быть очень хороши в деталях и лучше возвращаться назад.

Это мелочи, нужно улучшить мелочи. Думаю, что я хорош в понимании мелочей», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».