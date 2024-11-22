Рубен Аморим: «Подхожу «МЮ» прямо сейчас. Здесь были Моуринью, ван Гал, Сульшер, тен Хаг. Мы попробуем сделать все по-своему»

Рубен Аморим считает, что он подходящий тренер для «Манчестер Юнайтед».

«Португальские тренеры доказали, что мы можем быть лучшими в мире. Но я отличаюсь от Моуринью. Помню то время: ты смотришь на Моуринью и чувствуешь, что он может побеждать везде. Это не то же самое. Он выигрывал Лигу чемпионов, я – нет.

Сейчас футбол другой, и я считаю, что подхожу [«МЮ» в качестве тренера] в данный момент. Я молодой тренер, и стараюсь использовать это в работе с игроками. Раньше молодыми звездами были [Фрэнк] Лэмпард , а сейчас все совсем иначе. Думаю, я подходящий человек прямо сейчас», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Также Аморим высказался о других тренерах «Юнайтед».

«Честно говоря, я пока не знаю, что станет самым большим вызовом – пойму со временем. Здесь были разные тренеры: те, кто выиграл все, как [Луи] ван Гал и Моуринью ; те, кто хорошо знал клуб, как [Оле-Гуннар ] Сульшер; и один из лучших специалистов за пределами топ-5 лиг – [Эрик ] тен Хаг.

Мы должны признать, что нам нужно время, но при этом необходимо выигрывать матчи, и точка. Разные тренеры – один результат. Мы попробуем сделать это по-своему», – сказал Рубен Аморим.