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Рубен Аморим: «Подхожу «МЮ» прямо сейчас. Здесь были Моуринью, ван Гал, Сульшер, тен Хаг. Мы попробуем сделать все по-своему»

Рубен Аморим считает, что он подходящий тренер для «Манчестер Юнайтед».

«Португальские тренеры доказали, что мы можем быть лучшими в мире. Но я отличаюсь от Моуринью. Помню то время: ты смотришь на Моуринью и чувствуешь, что он может побеждать везде. Это не то же самое. Он выигрывал Лигу чемпионов, я – нет.

Сейчас футбол другой, и я считаю, что подхожу [«МЮ» в качестве тренера] в данный момент. Я молодой тренер, и стараюсь использовать это в работе с игроками. Раньше молодыми звездами были [Фрэнк] Лэмпард, а сейчас все совсем иначе. Думаю, я подходящий человек прямо сейчас», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Также Аморим высказался о других тренерах «Юнайтед». 

«Честно говоря, я пока не знаю, что станет самым большим вызовом – пойму со временем. Здесь были разные тренеры: те, кто выиграл все, как [Луи] ван Гал и Моуринью; те, кто хорошо знал клуб, как [Оле-Гуннар] Сульшер; и один из лучших специалистов за пределами топ-5 лиг – [Эрик] тен Хаг.

Мы должны признать, что нам нужно время, но при этом необходимо выигрывать матчи, и точка. Разные тренеры – один результат. Мы попробуем сделать это по-своему», – сказал Рубен Аморим.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
logoОле-Гуннар Сульшер
logoЛуи ван Гал
logoвысшая лига Турция
logoпремьер-лига Англия
logoФрэнк Лэмпард
logoРубен Аморим
logoЭрик тен Хаг
logoЖозе Моуринью
logoМанчестер Юнайтед
logoФенербахче
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