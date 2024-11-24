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  • В «Атланте» подтвердили, что Миранчук сыграет с «Орландо» в Кубке МЛС: «Алексей в отличной форме, несмотря на долгий перелет. Он полностью готов»
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В «Атланте» подтвердили, что Миранчук сыграет с «Орландо» в Кубке МЛС: «Алексей в отличной форме, несмотря на долгий перелет. Он полностью готов»

Алексей Миранчук готов к матчу с «Орландо» в 1/4 финала Кубка МЛС.

Об этом рассказал директор по коммуникациям «Атланты» Крис Винклер.

Российский полузащитник вернулся в расположение клуба после сборов национальной команды. Во вторник Миранчук принял участие в товарищеской игре с Сирией (4:0), отметившись голом и результативной передачей.

«Алексей Миранчук уже прибыл в Атланту, и сейчас готовится вместе с командой. Несмотря на длительный перелет, он в отличной форме.

Миранчук здоров и полностью готов – он примет участие в сегодняшнем матче против «Орландо», – сказал Винклер.

Миранчук о дороге в сборную: «24 часа, по-моему. Атланта-Стамбул – 10,5 часов, 2,5-3 часа в Минводы, до Краснодара 4,5-5 часов. Не знаю, сколько там вышло»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoАлексей Миранчук
logoАтланта Юнайтед
logoМЛС
logoОрландо Сити
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