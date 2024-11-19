Миранчук о российских игроках в МЛС: «В США тяжело попасть, но когда освоишься, есть большие шансы заиграть. Советую уехать сначала в Европу – там конкуренция выше»

Алексей Миранчук оценил шансы российских игроков добиться успеха в МЛС.

– Кто из россиян мог бы заиграть в МЛС?

– Первое, что приходит, что туда едут после 30 лет, грубо говоря, под закат карьеры. Я бы, наверное, советовал бы игрокам, если у них есть планы по выступлению в иностранных клубах, попробовать себя в Европе. Там конкуренция выше, другой европейский футбол. Поэтому посоветовал бы пройти сначала европейский чемпионат, а потому уехать в МЛС.

Но скоро будет чемпионат мира в США, будет все развиваться, будут приходить игроки, поэтому, как мне кажется, лига развивается, с каждым годом будет все интереснее.

Я считаю, что в чемпионате есть много качественных футболистов, просто туда тяжело попасть. Но когда ты попадаешь туда и осваиваешься там, то есть большие шансы заиграть. По фамилии не могу назвать, – сказал полузащитник «Атланты » и сборной России.

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