Миранчук не зря сутки мчал из США: 1+1 за сборную, съездил и к родным. Дедушка плакал от счастья

После гола показали фото Антона.

Алексей Миранчук очень насыщенно провел неделю в России: сутки мчал из США, помог обыграть Сирию и порадовал свою семью.

Миранчук удивился классной атмосфере на стадионе. После гола показали фото Антона

Алексей отдал голевую на Илью Самошникова и сам сделал 3:0 в середине второго тайма. Лечи Садулаев навесил, а Миранчук без помех головой переправил в сетку. Алексей теперь один из самых опытных в сборной (29 лет) – старше был только Максим Осипенко (30), но Миранчук в команде намного дольше. Миранчука сделал 1+1 с капитанской повязкой.

Он точно не жалеет, что приехал. «Шикарная атмосфера. 35-36 тысяч [зрителей], даже удивился. Спасибо всем, кто пришел и дал теплоты стадиону, надеюсь, они получили наслаждение от футбола и голов. Приехал с большим удовольствием, провел время с ребятами, забил. Что может быть лучше?», – радовался Миранчук в интервью «Матч ТВ».

Алексей еще со смехом добавил, что после его гола на стадионе показали фото Антона, пошутил: «Так что брат тоже был с нами». Он говорил, что хочет еще сыграть с Антоном в одной команде – загадает такое желание на Новый год. Другой Миранчук пока травмирован в «Сьоне» – выпал до конца года.

Валерий Карпин отмечал хорошую форму Миранчука еще перед матчем: «Сейчас он в лучшем тонусе, чем когда приезжал из «Аталанты», потому что в МЛС у него больше игрового времени. Несмотря на то что в Италии он играл больше нападающего, который отвечал за своего соперника‑защитника, потому что они там играют один в один. Но Алексей сказал, что в США ему приходится даже больше бегать, потому что игра более рваная – и вперед, и назад».

Миранчук ударно провел 2024-й за сборную: два гола и два ассиста в трех матчах. Алексей сыграл трижды, каждый раз были голевые действия. До этого забивал сербам и дважды ассистировал с Беларусью.

Перед Брунеем он заехал в родной Славянск-на-Кубани. Дедушка плакал и благодарил

Алексей сутки добирался из США ради матчей сборной России. Описывал маршрут: «Атланта – Стамбул – 10 часов 30 минут, – проспал все время, потом 2,5 или 3 часа стыковочный рейс, Стамбул – Минводы, и Минводы – Краснодар, 4,5 – 5 часов, я не знаю, сколько там вышло».

Перед матчем с Брунеем Алексей заехал в родной Славянск-на-Кубани. Оказалось удобно, что играли первый матч в Краснодаре, неподалеку.

«Провел время с бабушкой и дедушкой, они были очень рады, – рассказал Миранчук «Чемпионату». – Мама даже потом позвонила и сказала, что дедушка плакал, сказал: «Спасибо, что Леша уделил время и приехал». Но тут, мне кажется, даже благодарить не за что. Я сам хотел их увидеть, сильно скучаю по ним. Часа два, наверное, поговорили, и я вернулся на базу. Когда уже знал, что играем в Краснодаре, думал попросить у Валерия Георгиевича доехать до родных».

Навестил близких (с бабушкой и дедушкой пили чай), забил при топовой атмосфере – Алексей точно доволен визитом в Россию.

34:0 – у России лучшая серия в мировом футболе. Уже шесть сухих разгромных товарняков

Фото: rfs.run /Михаил Шапаев; РИА Новости /Александр Вильф, Алексей Филиппов