Экс-судья Бурруль о возможном пенальти в ворота «Барсы» за фол на Аспасе: «Форвард «Сельты» падает, заметив касание Мартина. Он не владел мячом – достаточно, чтобы не дать 11-метровый»
Судья верно не назначил пенальти в ворота «Барсы» за фол на Яго Аспасе.
Такое мнение высказал бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль.
Матч 14-го тура Ла Лиги завершился со счетом 2:2.
На 27-й минуте Яго Аспас упал в штрафной площади «Барселоны» после контакта с Жераром Мартином. Футболисты «Сельты» требовали назначить пенальти, но главный арбитр матча Сесар Сото Градо не зафиксировал нарушения правил.
«Нападающий падает, когда замечает [касание] руки Жерара Мартина.
Он не владеет мячом и отдает его – этого достаточно, чтобы не назначить за этот контакт максимальное наказание», – сказал Бурруль.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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