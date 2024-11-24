Тренер «Сельты» о неудалении защитника «Барсы» Мартина: «Неправильно, что ВАР не стал рассматривать 2-ю желтую. Это могло изменить ход матча» 

Тренер «Сельты» считает, что Жерара Мартина следовало удалить.

На 5-й минуте при счете 0:0 защитник «Барселоны», у которого уже была желтая карточка, сбил в подкате форварда клуба из Виго Яго Аспаса. Главный арбитр Сесар Сото Градо не удалил Мартина, но показал желтую карточку Аспасу за споры.

Матч 14-го тура Ла Лиги завершился вничью со счетом 2:2.

«Думаю, неправильно, что ВАР не стал рассматривать вторую желтую карточку. Это могло изменить ход матча.

Флик (тренер «Барселоны» – Спортс”) и я восприняли эпизод одинаково, но судья посчитал, что фол не тянул на желтую», – сказал Клаудио Хиральдес.