«Угальде мастерски выбирает позицию, у него хорошее голевое чутье, но за 15 миллионов евро больше нравится Кордоба». Червиченко о форвардах

Андрей Червиченко ставит Джона Кордобу из «Краснодара» выше Манфреда Угальде.

В субботу форвард «Спартака» сделал покер в матче с «Локомотивом» (5:2) и с 12 голами возглавил гонку бомбардиров сезона Мир РПЛ .

«Те, кто продал Угальде за такие деньги, могут выдохнуть. Скорее всего, им еще раз удастся нажиться на «Спартаке ».

Это опять ситуации, когда он оказывается перед воротами. Угальде мастерски выбирает позицию и не промахивается. У него хорошее голевое чутье. Залетает — молодец.

Но за 15 миллионов евро мне больше нравится Кордоба. Сегодня Угальде может забить четыре, а потом три матча подряд ничего, Кордоба более стабилен. Но сегодня нападающий «Спартака» стал настоящей головной болью для «Локомотива», три из четырех мячей — ошибки защитников», — сказал бывший президент «Спартака».