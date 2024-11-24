«Угальде мастерски выбирает позицию, у него хорошее голевое чутье, но за 15 миллионов евро больше нравится Кордоба». Червиченко о форвардах
Андрей Червиченко ставит Джона Кордобу из «Краснодара» выше Манфреда Угальде.
В субботу форвард «Спартака» сделал покер в матче с «Локомотивом» (5:2) и с 12 голами возглавил гонку бомбардиров сезона Мир РПЛ.
«Те, кто продал Угальде за такие деньги, могут выдохнуть. Скорее всего, им еще раз удастся нажиться на «Спартаке».
Это опять ситуации, когда он оказывается перед воротами. Угальде мастерски выбирает позицию и не промахивается. У него хорошее голевое чутье. Залетает — молодец.
Но за 15 миллионов евро мне больше нравится Кордоба. Сегодня Угальде может забить четыре, а потом три матча подряд ничего, Кордоба более стабилен. Но сегодня нападающий «Спартака» стал настоящей головной болью для «Локомотива», три из четырех мячей — ошибки защитников», — сказал бывший президент «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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