Алонсо о 5:2 с «Хайденхаймом»: «Байер» слишком суетился в 1-м тайме. В перерыве успокоились и в итоге одержали заслуженную победу» 

Хаби Алонсо оценил победу над «Хайденхаймом» (5:2) в Бундеслиге.

«Мы начинали атаки не лучшим образом, нужно было больше контролировать игру. Но потом мы исправились и показали свой уровень и менталитет», – сказал тренер «Байера ».

«В первом тайме было тяжело – не получалось создавать моменты и слишком суетились. В перерыве успокоились, и это стало ключевым фактором в нашей игре. В итоге одержали заслуженную победу», – добавил Алонсо .