Алонсо о 5:2 с «Хайденхаймом»: «Байер» слишком суетился в 1-м тайме. В перерыве успокоились и в итоге одержали заслуженную победу»
Хаби Алонсо оценил победу над «Хайденхаймом» (5:2) в Бундеслиге.
«Мы начинали атаки не лучшим образом, нужно было больше контролировать игру. Но потом мы исправились и показали свой уровень и менталитет», – сказал тренер «Байера».
«В первом тайме было тяжело – не получалось создавать моменты и слишком суетились. В перерыве успокоились, и это стало ключевым фактором в нашей игре. В итоге одержали заслуженную победу», – добавил Алонсо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер «Байера»
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