«Бавария» хочет продать Горетцку и направить деньги на трансфер Виртца. Леон интересен «МЮ» и другим клубам

Леон Горетцка покинет «Баварию».

По информации Sky Sport, мюнхенский клуб хочет продать 29-летнего полузащитника. Лучшим вариантом считается расставание с игроком зимой – его могут как продать, так и отдать в аренду с опцией выкупа. Если же Горетцка доиграет сезон в «Баварии», его постараются продать в летнее трансферное окно.

Отмечается, что Леон не является частью долгосрочных планов клуба. Деньги от его продажи мюнхенцы хотят направить на трансфер Флориана Виртца из «Байера ».

Самому футболисту уже сообщили, что «Бавария » хочет с ним расстаться. Вариант с летним трансфером более вероятен, но стороны могут сесть за стол переговоров и зимой, если появится топовый вариант.

Интерес к хавбеку проявляют несколько клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед ».