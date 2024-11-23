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  • «Угальде провел просто монументальную игру! Он заслуживает оценки не 10 из 10, а 20 из 10». Станкович о покере форварда «Спартака» «Локомотиву»
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«Угальде провел просто монументальную игру! Он заслуживает оценки не 10 из 10, а 20 из 10». Станкович о покере форварда «Спартака» «Локомотиву»

Деян Станкович оценил игру Манфреда Угальде в матче с «Локомотивом».

Нападающий «Спартака» забил 4 гола в ворота железнодорожников в матче 16-го тура Мир РПЛ (5:2). 

– Может ли Угальде в будущем постоянно играть на таком уровне? Как он смог весь матч отработать без потери качества?

– На мой взгляд, лучше начинать разговор не с одного футболиста, а с целой команды. Я вижу, как команда работает, никто не жалуется, самоотдача на невероятном уровне. И только когда команда это делает, она может возвести на вершину одного футболиста.

Да, сегодня им стал Угальде. Он вернулся только пару дней назад из сборной и провел просто монументальную игру! Во всех компонентах он был на высоте. Но без партнеров этого бы не произошло. Это заслуга всей команды, ребята молодцы.

Да, было 15‑минутное затмение, но такое случается, такие моменты дают возможность для роста, для сплочения. Сегодня ребята молодцы. Выиграть дерби 5:2 дорогого стоит.

Угальде провел невероятный мяч, давайте не забывать, что он вернулся из сборной два дня назад. Он пролетел буквально полмира. Я знаю, как тяжело провести матч с таким уровнем борьбы. Он заслуживает оценки не 10 из 10, а 20 из 10, – сказал главный тренер «Спартака». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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