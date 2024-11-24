Так Угальде и «Спартак» разорвали «Локо». Экспресс-разбор ярчайших 5:2

В этом огненном дерби «Спартак» удивил:

● сработавшим стартовым планом Деяна Станковича;

● выдающимся Манфредом Угальде;

● полезными заменами во втором тайме, когда «Локомотив» мог переломить.

Быстрый гол «Спартака» после привоза Ильи Лантратова поставил команду Михаила Галактионова в неудобные условия: явно рассчитывали отдать инициативу и жалить быстрыми выпадами, как было в матче первого круга. В итоге «Спартак» отправил «Локо» в нокдаун прессингом и атаками на пространстве.

Вот какие детали – самые важные.

Угальде истерзал Ньямси и Монтеса рывками

Тотальный матч Манфреда Угальде:

● сделал покер – первый игрок «Спартака» с четырьмя голами в РПЛ за XXI век;

● тонко ассистировал Эсекиэлю Барко;

● замучил центральных защитников «Локо» рывками и скоростным дриблингом, посадил обоих на карточки еще до перерыва.

Костариканец разобрался с каждым по отдельности. В дуэлях с Сесаром Монтесом бежал за спину: на смене движения отклеился во время подачи Маркиньоса перед вторым голом и вбежал в свободную зону под передачу Кристофера Мартинса, чтобы забить третий.

Жерзино Ньямси тоже досталось. Манфред выскакивал перед ним из-за спины.

Так открылся под Барко перед ударом Денисова и неточно пробил после подачи Олега Рябчука – при следующем розыгрыше от ворот Угальде накрыл Лантратова.

Еще один маневр против габаритного ЦЗ – движение в глубину. Нападающий спускался ниже для подыгрыша и вытягивал за собой соперника.

В итоге «Спартак» получал коридоры для передач и рывков на пространство.

Привоз Лантратова – в том числе заслуга плана Станковича

Ошибка Ильи Лантратова под прессингом – икс-фактор дерби. «Локо» был вынужден раскрываться и уже не мог рассчитывать на тактику с быстрыми отрывами. При этом нельзя сводить все только к пусть и чудовищному, но ляпу вратаря. В этом эпизоде есть еще как минимум два важных акцента.

Во-первых, Угальде – прессинг-машина. Он прочувствовал заминку Лантратова перед выносом и вовремя ускорился.

Во-вторых, план Станковича провоцировал ошибки «Локо». В матче первого круга прессинг «Спартака» развалился из-за некачественной подготовки Деяна: регулярно теряли Алексея Батракова, опорники не знали, на кого ориентироваться (идти выше за Артемом Карпукасом/Дмитрием Бариновым или прикрывать Батракова), ЦЗ не выдвигались на подстраховку.

В этот раз Станкович провел работу над ошибками. Как выглядел прессинг «Спартака»: Тео Бонгонда поднимался в пару к Угальде (вместе давили на пару Ньямси – Монтес), Даниил Денисов выдвигался по флангу к Александру Сильянову, а Алексис Дуарте уходил направо к Наиру Тикнизяну. В центре поля работал принцип 1-в-1: Барко и Мартинс играли по Карпукасу и Баринову, Наиль Умяров стерег Батракова.

Организованным давлением «Спартак» выключал возможных адресатов и провоцировал «Локо» на бездумные выносы. То же самое произошло в эпизоде с голом: Лантратов долго искал вариант для заброса (все партнеры были перекрыты) и оказался накрыт.

Аут Барко = угловой Трента

Ввод Эсекиэля Барко из-за боковой – украшение второй голевой атаки. Игроки «Локомотива» просто выключились из эпизода.

1. Барко отклеился от Дмитрия Баринова и открылся под Маркиньоса на фланге.

2. Быстро оценил ситуацию, взял мяч и бросил на ход.

3. Маркиньос поддержал: устоял на ногах после единоборства с Максимом Ненаховым и стартанул за спину Баринову.

А Угальде впереди завершил.

Галактионов почти перевернул матч заменами. Но Станкович ответил

«Локомотив» периодически приходил в себя еще в первом тайме: после 0:2 опасно из-за штрафной бил Илья Самошников, Рябчук выносил из пустых удар Батракова. После хет-трика Угальде «Локо» прижал стандартами: Дмитрий Воробьев попал в штангу, Ньямси наносил удар из центра штрафной. Могли уйти на перерыв с менее критичной разницей.

В перерыве Галактионов сделал тройную замену: выпустил Сергея Пиняева вместо Ненахова (Самошников опустился на место правого защитника), отодвинул Батракова в глубину и отдал роль десятки Владиславу Сарвели, заменил Воробьева на Тимура Сулейманова.

Перестановки дали необходимый импульс: «Локо» оживился, забил два и заставил «Спартак» нервничать.

Станкович ответил вмешательством: снял Бонгонда и Мартинса, выпустил Хесуса Медину и Данила Пруцева. Замены помогли наладить темп, успокоить игру владением и эффективно контратаковать в концовке.

***

Самое главное о матче – за 40 секунд.

● Угальде – зверь, разорвал оборону «Локо» и топово отпахал в прессинге . Маркиньос с каждым матчем прибавляет в атаке и не забывает отрабатывать сзади. Умяров справился с опекой Батракова. Барко = стабильное качество.

● Лучший матч Станковича против топ-клуба за весь период в «Спартаке» : после провала в первом круге исправился качественным прессингом, яркими выпадами в раскрытой игре и полезными заменами.

● «Локомотив» еще до перерыва пришел в себя и прижал «Спартак» угловыми, а в начале второго тайма сработали замены Галактионова . Но после вмешательства Станковича вернуться не получилось.

Мой телеграм

Этот «Спартак» может быть мощным: Станкович нащупал игру к зиме. Впечатления Чернявского от 5:2

0 голов весной, 12 – в этом сезоне! Безумный контраст Угальде благодаря Станковичу

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев, Александр Вильф