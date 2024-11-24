Кейн – лучший игрок «Тоттенхэма» в XXI веке по версии Goal. Бэйл – 3-й, Дембеле – 8-й, Модрич – 9-й

Харри Кейн признан лучшим игроком «Тоттенхэма» в XXI веке.

Форвард, выступающий за «Баварию» с прошлого сезона, возглавил составленный Goal рейтинг сильнейших футболистов команды в текущем столетии.

В первую десятку попали:

1. Харри Кейн .

2. Сон Хын Мин.

3. Гарет Бэйл .

4. Кристиан Эриксен .

5. Ледли Кинг.

6. Ян Вертонген.

7. Уго Льорис .

8. Муса Дембеле.

9. Лука Модрич.

10. Деле Алли.