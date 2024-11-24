Кейн – лучший игрок «Тоттенхэма» в XXI веке по версии Goal. Бэйл – 3-й, Дембеле – 8-й, Модрич – 9-й
Харри Кейн признан лучшим игроком «Тоттенхэма» в XXI веке.
Форвард, выступающий за «Баварию» с прошлого сезона, возглавил составленный Goal рейтинг сильнейших футболистов команды в текущем столетии.
В первую десятку попали:
1. Харри Кейн.
2. Сон Хын Мин.
3. Гарет Бэйл.
4. Кристиан Эриксен.
5. Ледли Кинг.
6. Ян Вертонген.
7. Уго Льорис.
8. Муса Дембеле.
9. Лука Модрич.
10. Деле Алли.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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