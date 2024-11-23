  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Постекоглу про 4:0 с «Сити»: «Горжусь «Тоттенхэмом». «Горожане» испытывают тебя в каждом аспекте, и мы хорошо справились»
4

Постекоглу про 4:0 с «Сити»: «Горжусь «Тоттенхэмом». «Горожане» испытывают тебя в каждом аспекте, и мы хорошо справились»

Эндж Постекоглу впечатлен игрой «Тоттенхэма» против «Манчестер Сити» (4:0).

«Счет очень важен, учитывая то, с кем мы играли. Я горжусь парнями и нашим футболом, а также стойкостью и дисциплинированностью. Когда ты встречаешься с «Сити», он испытывает тебя в каждом аспекте, и мы хорошо справились.

Для нас этот матч был важным, как и реакция парней [на поражение от «Ипсвича»]. Когда ты находишься под давлением, легко развалиться на части, но у меня ни разу не было ощущения, что это произойдет на текущей неделе.

В последних матчах нам не удавалось быть той командой, которой мы хотим, и это разочаровывает. Но теперь я не сомневаюсь в том, что мы на верном пути.

Мэддисон провел выдающийся матч. Против «Ман Сити» это необходимо, и Джеймс справился. Он пережил не лучшие времена, однако я никогда не сомневался в его способностях. Я думал, что та игра, которую мы ожидали, должна ему подойти», – сказал в эфире Sky Sports главный тренер «Тоттенхэма».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoТоттенхэм
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoДжеймс Мэддисон
logoЭндж Постекоглу
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ман Сити» проиграл с разницей в 4 мяча впервые с 2017 года
14сегодня, 19:49
Гвардиола потерпел 5 поражений подряд впервые в тренерской карьере
104сегодня, 19:36
«Ман Сити» проиграл дома в АПЛ впервые с 2022 года
68сегодня, 19:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью, «Интер» забил 5 голов «Вероне», «Аталанта» победила «Парму»
693 минуты назад
Ширко о том, кто сильнее – он или Угальде: «Невозможно сравнить. Я шестикратный чемпион России, он, может, назабивает голов и уедет. Мы играли за «Спартак», Манфред – за контракт и для «Спартака»
1113 минут назад
Левандовски забил 8 голов в 7 последних матчах за «Барселону». Поляк лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги с 15 мячами
613 минут назад
Защитника «Барсы» Мартина нужно было удалить за подкат против Аспаса, считает экс-арбитр Бурруль: «За безрассудный фол его следовало наказать 2-й карточкой»
1115 минут назад
«Сельта» – «Барселона». 0:2 – Левандовски и Рафинья забили. Онлайн-трансляция
32717 минут назадLive
Защитник «Барсы» Мартин не получил 2-ю желтую за подкат против Аспаса. Форварду «Сельты» дали карточку за споры с судьей
1832 минуты назадФото
Фонсека о свисте фанатов после 0:0 с «Ювентусом»: «Понимаю их, это был самый скучный мой матч во главе «Милана». Мы слишком сильно уважали соперника»
647 минут назад
Холанд упустил 9 явных голевых моментов в 4 последних играх в АПЛ. Больше только у Уоткинса – но за весь сезон
1449 минут назад
«Ман Сити» вылетел во вторую лигу в последний раз, когда проиграл 5 матчей подряд как действующий чемпион. Это было в 1938 году
3258 минут назад
Гвардиола о 5 поражениях подряд: «Сити» за 8 лет с таким еще не сталкивался. Наша защита хрупка»
60сегодня, 20:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» хочет продать Горетцку и направить деньги на трансфер Виртца. Леон интересен «МЮ» и другим клубам
2 минуты назад
Радимов о Батракове в дерби: «Огромный объем работы, но КПД нулевой. «Спартак» здорово против него сыграл. Для следующих игр – как справляться с Алексеем»
4 минуты назад
Анчелотти о молодежи: «Моя ответственность – выпускать лучший состав на каждый матч. У «Реала» нет цели давать ей игровое время»
424 минуты назад
Уокер о пяти поражениях «Сити»: «Надеюсь, наше моджо вернется. Силы не исчезают просто так. Выиграем матч, вернем уверенность – и будем чувствовать себя как раньше»
325 минут назад
Галактионов о покере Угальде: «Индивидуальное мастерство предопределило многие моменты. «Локо» не справился с его сильными качествами»
639 минут назад
Пеп о пяти поражениях «Сити»: «За последние 8 лет результаты были на уровне, было бы ошибкой менять подход. Нет такой команды, которая бы сохраняла успех 8-10 лет подряд»
949 минут назад
«Арсенал» одержал 2000-ю победу в чемпионате Англии. Больше только у «Ливерпуля»
5сегодня, 20:36
Фанаты «Милана» освистали команду после 0:0 с «Ювентусом»
3сегодня, 20:25
Мотта о 0:0 с «Миланом»: «Ценное очко. Я доволен тем, что увидел: «Юве» хорошо оборонялся и практически ничего не позволял сопернику»
8сегодня, 20:21
У Рафиньи 7 голов и 2 ассиста в 7 последних матчах за «Барселону»
10сегодня, 20:20