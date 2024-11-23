Постекоглу про 4:0 с «Сити»: «Горжусь «Тоттенхэмом». «Горожане» испытывают тебя в каждом аспекте, и мы хорошо справились»
«Счет очень важен, учитывая то, с кем мы играли. Я горжусь парнями и нашим футболом, а также стойкостью и дисциплинированностью. Когда ты встречаешься с «Сити», он испытывает тебя в каждом аспекте, и мы хорошо справились.
Для нас этот матч был важным, как и реакция парней [на поражение от «Ипсвича»]. Когда ты находишься под давлением, легко развалиться на части, но у меня ни разу не было ощущения, что это произойдет на текущей неделе.
В последних матчах нам не удавалось быть той командой, которой мы хотим, и это разочаровывает. Но теперь я не сомневаюсь в том, что мы на верном пути.
Мэддисон провел выдающийся матч. Против «Ман Сити» это необходимо, и Джеймс справился. Он пережил не лучшие времена, однако я никогда не сомневался в его способностях. Я думал, что та игра, которую мы ожидали, должна ему подойти», – сказал в эфире Sky Sports главный тренер «Тоттенхэма».
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