«Тоттенхэм» разгромил «Ман Сити» – 4:0. Максимальная фора на «шпор» в предматчевой линии была -1,5
«Манчестер Сити» дома крупно проиграл «Тоттенхэму» в 12-м туре АПЛ (0:4).
В прематче «Сити» котировался явным фаворитом за 1.39. На «Тоттенхэм» можно было поставить за 7.80. Максимальная фора на «шпор» была -1,5 – за 15.00. Тотал больше 3,5 голов сыграл за 1.96, в лайве коэффициент на 3+ забитых мяча поднялся до 8.50.
«Сити» победил «Тоттенхэм» лишь в 3 из 11 последних игр в АПЛ. Также «горожане» проиграли 5 матчей подряд во всех турнирах.
Угальде – лучший бомбардир РПЛ. До сезона его ставили ниже Соболева, Виллиана Жозе и Сергеева
Опубликовала: Венера Кравченко
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