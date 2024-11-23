«Тоттенхэм» разгромил «Ман Сити» – 4:0. Максимальная фора на «шпор» в предматчевой линии была -1,5

«Манчестер Сити» дома крупно проиграл «Тоттенхэму» в 12-м туре АПЛ (0:4).

В прематче «Сити» котировался явным фаворитом за 1.39. На «Тоттенхэм» можно было поставить за 7.80. Максимальная фора на «шпор» была -1,5 – за 15.00. Тотал больше 3,5 голов сыграл за 1.96, в лайве коэффициент на 3+ забитых мяча поднялся до 8.50.

«Сити» победил «Тоттенхэм» лишь в 3 из 11 последних игр в АПЛ. Также «горожане» проиграли 5 матчей подряд во всех турнирах.

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