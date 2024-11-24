Защитника «Барсы» Мартина нужно было удалить за подкат против Аспаса, считает экс-арбитр Бурруль: «За безрассудный фол его следовало наказать 2-й карточкой»

«Барса» должна была остаться в меньшинстве в матче с «Сельтой», считает экс-судья.

«Барселона » играет с «Сельтой» на выезде в 14-м туре Ла Лиги (2:0, второй тайм). На 5-й минуте защитник гостей Жерар Мартин , у которого уже была желтая карточка, сбил в подкате форварда хозяев Яго Аспаса . Главный арбитр Сесар Сото Градо не удалил 22-летнего игрока, но показал желтую карточку Аспасу за споры.

«Игрок «Барселоны» не успел к мячу, и за безрассудный фол на нападающем его следовало наказать [второй] карточкой. Судья был прав, показав Аспасу желтую карточку за его споры», – сказал бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль .