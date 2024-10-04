Невеш из «ПСЖ» лучше всех создает моменты в этом сезоне. Месси – 2-й, Палмер – 4-й, Натхо – 7-й, Ямаль – 10-й
Международный центр спортивных исследований рассчитал индекс создания моментов, использовав для этого такие данные, как частота передач, приводящих к голу или явному шансу забить, количество предголевых передач и передач, которые прошли через защитную линию соперника и дошли до адресата.
В рейтинг попали только те игроки, которые в нынешнем сезоне провели в чемпионате не менее 360 минут.
Среди участников 65 сильнейших лиг мира лучше всех себя проявляют:
1. Жоау Невеш («ПСЖ»), индекс создания моментов – 99,4.
2. Лионель Месси («Интер Майами») – 98,2.
3. Иньиго Висенте («Расинг») – 94,4.
4. Коул Палмер («Челси») – 94,3.
5. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – 94.
6. Акрам Афиф («Аль-Садд») – 93,4.
7-8. Бибрас Натхо («Партизан») – 92,4.
7-8. Мусса Диаби («Аль-Иттихад») – 92,4.
9. Романо Шмид («Вердер») – 90,9.
10-11. Милот Рашица («Бешикташ») – 90,3.
10-11. Ламин Ямаль («Барселона») – 90,3.
12. Алекс Баэна («Вильярреал») – 90,2.
13. Яго Аспас («Сельта») – 89,9.
14. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 89,5.
15. Матеус Савио («Касива Рейсол») – 87,7.
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