Невеш из «ПСЖ» лучше всех создает моменты в этом сезоне. Месси – 2-й, Палмер – 4-й, Натхо – 7-й, Ямаль – 10-й

Никто не дает партнерам столько возможностей забить, сколько Жоау Невеш.

Международный центр спортивных исследований рассчитал индекс создания моментов, использовав для этого такие данные, как частота передач, приводящих к голу или явному шансу забить, количество предголевых передач и передач, которые прошли через защитную линию соперника и дошли до адресата.

В рейтинг попали только те игроки, которые в нынешнем сезоне провели в чемпионате не менее 360 минут.

Среди участников 65 сильнейших лиг мира лучше всех себя проявляют:

1. Жоау Невеш («ПСЖ »), индекс создания моментов – 99,4.

2. Лионель Месси («Интер Майами ») – 98,2.

3. Иньиго Висенте («Расинг») – 94,4.

4. Коул Палмер («Челси ») – 94,3.

5. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – 94.

6. Акрам Афиф («Аль-Садд») – 93,4.

7-8. Бибрас Натхо («Партизан») – 92,4.

7-8. Мусса Диаби («Аль-Иттихад») – 92,4.

9. Романо Шмид («Вердер») – 90,9.

10-11. Милот Рашица («Бешикташ») – 90,3.

10-11. Ламин Ямаль («Барселона») – 90,3.

12. Алекс Баэна («Вильярреал») – 90,2.

13. Яго Аспас («Сельта») – 89,9.

14. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 89,5.

15. Матеус Савио («Касива Рейсол») – 87,7.