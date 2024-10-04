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  • Невеш из «ПСЖ» лучше всех создает моменты в этом сезоне. Месси – 2-й, Палмер – 4-й, Натхо – 7-й, Ямаль – 10-й
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Невеш из «ПСЖ» лучше всех создает моменты в этом сезоне. Месси – 2-й, Палмер – 4-й, Натхо – 7-й, Ямаль – 10-й

Никто не дает партнерам столько возможностей забить, сколько Жоау Невеш.

Международный центр спортивных исследований рассчитал индекс создания моментов, использовав для этого такие данные, как частота передач, приводящих к голу или явному шансу забить, количество предголевых передач и передач, которые прошли через защитную линию соперника и дошли до адресата.

В рейтинг попали только те игроки, которые в нынешнем сезоне провели в чемпионате не менее 360 минут.

Среди участников 65 сильнейших лиг мира лучше всех себя проявляют:

1. Жоау НевешПСЖ»), индекс создания моментов – 99,4.

2. Лионель МессиИнтер Майами») – 98,2.

3. Иньиго Висенте («Расинг») – 94,4.

4. Коул Палмер («Челси») – 94,3.

5. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – 94.

6. Акрам Афиф («Аль-Садд») – 93,4.

7-8. Бибрас Натхо («Партизан») – 92,4.

7-8. Мусса Диаби («Аль-Иттихад») – 92,4.

9. Романо Шмид («Вердер») – 90,9.

10-11. Милот Рашица («Бешикташ») – 90,3.

10-11. Ламин Ямаль («Барселона») – 90,3.

12. Алекс Баэна («Вильярреал») – 90,2.

13. Яго Аспас («Сельта») – 89,9.

14. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 89,5.

15. Матеус Савио («Касива Рейсол») – 87,7.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
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logoБибрас Натхо
logoАль-Иттихад Джидда
logoЯго Аспас
logoИньиго Висенте
Матеус Савио
logoАкрам Афиф
logoМилот Рашица
logoИнтер Майами
logoМусса Диаби
logoРомано Шмид
logoРики Пуч
logoХвича Кварацхелия
logoКоул Палмер
logoАлекс Баэна
logoЖоау Невеш
logoЛамин Ямаль
CIES
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