В Ла Лиге появится полуавтоматическая система определения офсайда с нового сезона. Системы определения гола не будет
В Ла Лиге появится полуавтоматическая система определения офсайда.
Это нововведение появится в испанском футболе с нового сезона, который стартует 15 августа. В Сегунде система будет введена в сезоне-2025/26. Это решение во вторник было одобрено Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF).
Также со следующего сезона команды Ла Лиги смогут делать дополнительную замену в случае травмы головы у игрока.
При этом в чемпионате Испании по-прежнему не будет системы автоматического определения взятия ворот. Напомним, в сезоне-2023/24 разразился скандал, когда судьи не засчитали гол после удара игрока «Барселоны» Ламина Ямаля по воротам «Реала».
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