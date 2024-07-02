В Ла Лиге появится полуавтоматическая система определения офсайда с нового сезона. Системы определения гола не будет

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В Ла Лиге появится полуавтоматическая система определения офсайда.

Это нововведение появится в испанском футболе с нового сезона, который стартует 15 августа. В Сегунде система будет введена в сезоне-2025/26. Это решение во вторник было одобрено Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF).

Также со следующего сезона команды Ла Лиги смогут делать дополнительную замену в случае травмы головы у игрока. 

При этом в чемпионате Испании по-прежнему не будет системы автоматического определения взятия ворот. Напомним, в сезоне-2023/24 разразился скандал, когда судьи не засчитали гол после удара игрока «Барселоны» Ламина Ямаля по воротам «Реала». 

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33 комментария
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пожалейте Морату
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Ответ analitik1998
Тут всё как обычно. То, что на поверхности лежит, можешь обработать. А вот дойти до сути происходящего когнитивных способностей не хватает. Прям как с любым твоим комментарием. Банальный пересказ новостей с попыткой расположить публику к себе.)
В суть то как раз я попал, о которой написал Выше. Кстати, бегло пробежался по Вашим комментариям и не заметил разницы за то, что Вы мне предъявляете ( это вообще подходит по сути про каждого комментатора на данном сайте). Та же самая банальщина и обсуждение новости. А ну еще любите на радость публики вступить вот в такие дебаты, для всеобщего одобрения. Ладно, болтаем не о чем. Каждый все равно останется при своем мнении, хорошего вечера и всех Благ.
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пусть полуавтоматическая система определения офсайда определяет полуголы заодно
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Система определения гола - самая дешёвая и самая простая из всех подобных, но её упорно не хотят ставить... Помню был момент ,когда ВАР не мог показать нормально был гол или нет.
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Ответ Солдатик
Пожалейте реал мадрид....
Когда хотел сделать острый выпад, но запутался в собственной штанине и резко расслабил сфинктеры.
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Ответ Bunyod Turgunov
Дядя уже перестаньте удалить коменты с минусами)) это вам ничего не даёт в жизни
Так ничего и не удалял, все на месте. Но Вы молодец, написали любимый комментарий про тему с плюсиками. Что бы что? Правильно, набрать плюсики. Это прекрасно на спортсе работает.
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Неужели это так дорого для Примеры? Зато будут и дальше повышать зарплату Тебасу, который топит лигу уже сколько лет. Палки в колеса клубам вставляет, спонсоров в лигу не привлекает, продать телеправа достойно не может. В общем и дальше будем видеть разрыв между Примерой и АПЛ от которой и так уже остали на несколько световых лет. Скоро уже и Бундеслига ( если не уже) и Серия А обойдут по всем показателям.
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Ответ Rafael Nadal Parero
пожалейте Морату
Он оперативно свалил к Начо в "Аль-Касидию".
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Ответ corazon blanco
Неужели это так дорого для Примеры? Зато будут и дальше повышать зарплату Тебасу, который топит лигу уже сколько лет. Палки в колеса клубам вставляет, спонсоров в лигу не привлекает, продать телеправа достойно не может. В общем и дальше будем видеть разрыв между Примерой и АПЛ от которой и так уже остали на несколько световых лет. Скоро уже и Бундеслига ( если не уже) и Серия А обойдут по всем показателям.
Как раз таки Тебас предлагает ввести, а клубы отказываются, слишком дорогое удовольствие, ради нескольких моментов, пройденный этап уже
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Ответ Rafael Nadal Parero
пожалейте Морату
уже в пески уехал
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Ответ Killer_na_belom_barse$
В смысле не засчитали?? Там не было гола!
Троллят
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Ответ Любезный Коссутий
пусть полуавтоматическая система определения офсайда определяет полуголы заодно
Почему я прочитал «полуголые»
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Ответ corazon blanco
Кто-то говорит по когнитивные способности, при этом сами этим не руководствуетесь. Причинно- следственная связь у Вас явно не правильно выстроена. Вы можете обвинять меня в наборе плюсиков, банальщицы и т.п. Но вот уж в ябедничестве, извольте, не стоит. Не мой метод.
Почитай на досуге про причинно-следственные связи. Потом поразмышляй, какой вывод можно было сделать из происходящего. Как только приведешь себя к единственному верному результату - дай знать. Улыбнусь, что не всё потеряно с тобой.)
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Ответ Ринат Толеков
Как раз таки Тебас предлагает ввести, а клубы отказываются, слишком дорогое удовольствие, ради нескольких моментов, пройденный этап уже
Да ### там.
Единственное, что активно продвигает Тебас – повышение своей зарплаты.
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Ответ analitik1998
Комментарий удален модератором
Я когда увидел, что Ваши и Вашего коллеги по цеху удалили комментарии, так сразу и подумал, что на меня подумаете. Но я их не жаловался, зачем, если мы ведем дискуссию?
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Ответ corazon blanco
В суть то как раз я попал, о которой написал Выше. Кстати, бегло пробежался по Вашим комментариям и не заметил разницы за то, что Вы мне предъявляете ( это вообще подходит по сути про каждого комментатора на данном сайте). Та же самая банальщина и обсуждение новости. А ну еще любите на радость публики вступить вот в такие дебаты, для всеобщего одобрения. Ладно, болтаем не о чем. Каждый все равно останется при своем мнении, хорошего вечера и всех Благ.
Комментарий удален модератором
Ответ Killer_na_belom_barse$
В смысле не засчитали?? Там не было гола!
А ты кто, лучшая в мире система автоматического определения взятия ворот?
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Ответ analitik1998
Молодец, что прошёл стадию отрицания, значит есть вероятность, что до принятия дело дойдёт.) Можешь расписывать абзацы текстов, но факт в том, что как только примерно в -5 уходит комментарий, так чудесным образом он исчезает. ) Ну а попытки перевести стрелки - совсем уже низко для столь возрастного пользователя
Подождите, т.е. я разве не прав, что Вы целенаправленно этим занимаетесь? За два дня Вы написали три комментария и два из них под мои комментарии, стоит ли это отрицать? Вы не комментируете новости, Вы целенаправленно бежите в ту новость, где я оставил комментарий. Интересное стечение обстоятельств или просто совпадение?
+5
-5
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Ответ Bunyod Turgunov
Комментарий удален модератором
Болельщиком Роналду меня еще не назвали. Видимо про Короля Равенны, Риго, Отца Абду и многих других легенд сайта которые занимаются нечто похожим не следите. Берите на заметку, сможете еще набрать плюсиков)
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Ответ corazon blanco
Вот только зачем врать? Ничего абсолютно я не удалял. Конечно давно следите, еще бы, столько раз уже набрали вот такими комментариями, как первый, плюсиков. Еще бы Вы не следили. Мол, смотрите, охотник за плюсики, дай-ка напишу про это, чтобы мне что штук что наставили еще и поддакнули такие же. Хитрый и рабочий вариант, молодцы! А вот и аналитик подошел. Все в сборе))
Комментарий удален модератором
Ответ analitik1998
Комментарий удален модератором
Дружище, тот комментарий я удалил потому что сделал неправильные выводы. Речь была в моем комментарии про Нико Уильямса, что мол на него не хватает денег, а Челси подписывает каких-то ноунеймов, однако человек просветил. Что это они делают в обход ФФП для того, чтобы как раз и оформить такой трансфер. Вам ли жаловаться на меня? Благодаря мне Вас тут считают тру мужиками, которые настраже плюсов, выше я уже написал почему, схема давно раскрыта. Мог давно закинуть в ЧС, например, набирайте вистов, мне не жалко)
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Ответ corazon blanco
Вот только зачем врать? Ничего абсолютно я не удалял. Конечно давно следите, еще бы, столько раз уже набрали вот такими комментариями, как первый, плюсиков. Еще бы Вы не следили. Мол, смотрите, охотник за плюсики, дай-ка напишу про это, чтобы мне что штук что наставили еще и поддакнули такие же. Хитрый и рабочий вариант, молодцы! А вот и аналитик подошел. Все в сборе))
Комментарий удален модератором
Ответ corazon blanco
Так ничего и не удалял, все на месте. Но Вы молодец, написали любимый комментарий про тему с плюсиками. Что бы что? Правильно, набрать плюсики. Это прекрасно на спортсе работает.
Комментарий удален модератором
Опять Реал, опять Перес
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В смысле не засчитали?? Там не было гола!
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Лапорта купил какую-то китайскую херню.
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А ВАР тогда зачем
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серьезно, подписали в СА? пропустил новость
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