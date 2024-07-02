В Ла Лиге появится полуавтоматическая система определения офсайда с нового сезона. Системы определения гола не будет

В Ла Лиге появится полуавтоматическая система определения офсайда.

Это нововведение появится в испанском футболе с нового сезона, который стартует 15 августа. В Сегунде система будет введена в сезоне-2025/26. Это решение во вторник было одобрено Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF).

Также со следующего сезона команды смогут делать дополнительную замену в случае травмы головы у игрока.

При этом в чемпионате Испании по-прежнему не будет системы автоматического определения взятия ворот. Напомним, в сезоне-2023/24 разразился скандал, когда судьи не засчитали гол после удара игрока «Барселоны» Ламина Ямаля по воротам « ».

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