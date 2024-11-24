Защитник «Барсы» Мартин не получил 2-ю желтую за подкат против Аспаса. Форварду «Сельты» дали карточку за споры с судьей
Игроку «Барселоны» не дали вторую желтую карточку за фол на Яго Аспасе.
Каталонская команда играет с «Сельтой» на выезде в 14-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм).
На 45-й минуте защитник гостей Жерар Мартин, у которого уже была желтая карточка, сбил в подкате форварда хозяев Яго Аспаса. Главный арбитр Сесар Сото Градо не удалил 22-летнего игрока.
Аспас активно высказывал недовольство решением арбитра, за что сам получил предупреждение. Мартина заменили в перерыве, вместо него на поле вышел Эктор Форт.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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