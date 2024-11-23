«Ман Сити» вылетел во вторую лигу в последний раз, когда проиграл 5 матчей подряд как действующий чемпион. Это было в 1938 году
«Манчестер Сити» проиграл 5 игр подряд как действующий чемпион во второй раз.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы была разгромлена на своем поле «Тоттенхэмом» (0:4). Начиная с 30 октября она также уступила «шпорам» в Кубке английской лиги (1:2), «Борнмуту» (1:2) и «Брайтону» (1:2) – в АПЛ, «Спортингу» (1:4) – в Лиге чемпионов.
Впервые «горожане» проиграли пять матчей подряд в статусе чемпиона Англии в сезоне-1937/38. Тот чемпионат они завершили на предпоследнем месте и вылетели во второй дивизион. Примечательно, что тогда у «Ман Сити» была положительная разность голов (+3) и лидерство в лиге по забитым мячам (80).
«Ман Сити» проиграл 5 матчей подряд впервые с 2006 года. В следующем туре АПЛ – «Ливерпуль»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Reddit
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