«Ман Сити» проиграл с разницей в 4 мяча впервые с 2017 года

«Манчестер Сити» в последний раз проигрывал с разницей в 4 гола в 2017 году.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы была разгромлена «Тоттенхэмом » на «Этихаде» – 0:4.

В январе 2017-го «горожане» были с такой же разницей обыграны «Эвертоном» (0:4), в 2016-м – «Барселоной» (0:4) и «Челси» (1:5). С тех пор столь крупных поражений у «Ман Сити » не было.