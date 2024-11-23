«Ман Сити» проиграл с разницей в 4 мяча впервые с 2017 года
«Манчестер Сити» в последний раз проигрывал с разницей в 4 гола в 2017 году.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы была разгромлена «Тоттенхэмом» на «Этихаде» – 0:4.
В январе 2017-го «горожане» были с такой же разницей обыграны «Эвертоном» (0:4), в 2016-м – «Барселоной» (0:4) и «Челси» (1:5). С тех пор столь крупных поражений у «Ман Сити» не было.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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