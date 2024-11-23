Георгий Джикия: «Когда «Спартак» побеждает, душа радуется. Не смотрел их матчи только при пересечении с «Химками». Остальные все смотрю»

Георгий Джикия признался, что его душа радуется, когда побеждает «Спартак».

В 16-м туре Мир РПЛ красно-белые дома разгромили «Локомотив » (5:2), а «Химки » сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2). –Вы сейчас, общаясь с журналистами, параллельно смотрите матч «Спартака»...

– Конечно. Хотелось бы сейчас, если честно, быстрее от вас уйти, чтобы посмотреть концовку.

Не смотрел матчи «Спартака», только когда пересекались с нашими. Остальные все смотрю. Когда побеждают, душа радуется, – сказал защитник «Химок», ранее выступавший за «Спартак ».