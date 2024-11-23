«Как можно ставить пенальти в ворота «Краснодара» вместо карточки игроку «Химок» за опасную игру прямой ногой?!😳» Жена главы селекционной службы «быков» о голе на 94-й

Жена главы селекционной службы «Краснодара» прокомментировала эпизод с пенальти.

В матче 16-го тура краснодарский клуб упустил победу над «Химками» в добавленное время (2:2), пропустив с пенальти , назначенного за фол Лукас Оласа на Дани Фернандесе. Матч обслуживала бригада судей под руководством Алексея Сухого.

«Как можно ставить пенальти в наши ворота вместо того, чтобы показать карточку игроку «Химок» за опасную игру прямой ногой?!😳» – написала Наталья Бузникина, жена руководителя селекционной службы «Краснодара» Максима Бузникина , в соцсетях после матча.

«Вдруг кто-то пропустил, сколько мы засадили «Зениту». Жена главы селекционной службы «Краснодара» выложила фото с поднятыми в виде V пальцами