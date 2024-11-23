«Как можно ставить пенальти в ворота «Краснодара» вместо карточки игроку «Химок» за опасную игру прямой ногой?!😳» Жена главы селекционной службы «быков» о голе на 94-й
Жена главы селекционной службы «Краснодара» прокомментировала эпизод с пенальти.
В матче 16-го тура краснодарский клуб упустил победу над «Химками» в добавленное время (2:2), пропустив с пенальти, назначенного за фол Лукас Оласа на Дани Фернандесе. Матч обслуживала бригада судей под руководством Алексея Сухого.
«Как можно ставить пенальти в наши ворота вместо того, чтобы показать карточку игроку «Химок» за опасную игру прямой ногой?!😳» – написала Наталья Бузникина, жена руководителя селекционной службы «Краснодара» Максима Бузникина, в соцсетях после матча.
«Вдруг кто-то пропустил, сколько мы засадили «Зениту». Жена главы селекционной службы «Краснодара» выложила фото с поднятыми в виде V пальцами
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости