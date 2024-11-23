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  • «Соперник симулировал, показалось. Судья сказал, что контакт был. Обидно упускать победу в конце». Газинский о голе «Химок» «Краснодару» на 94-й
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«Соперник симулировал, показалось. Судья сказал, что контакт был. Обидно упускать победу в конце». Газинский о голе «Химок» «Краснодару» на 94-й

Юрий Газинский считает пенальти в ворота «Краснодара» сомнительным.

«Быки» сыграли вничью с «Химками» (2:2) в 16-м туре Мир РПЛ, пропустив с точки в добавленное время.

– Тяжелые погодные условия. Обидно упускать победу в конце. В первом тайме у нас было больше моментов. Очень рад, что смог забить, долго не играл. В таких матчах нужно дожимать соперника. Забивать третий и забирать матч.

– Был ли пенальти?

– Мне показалось, что соперник симулировал. Потом подошел к судье, он сказал, что был контакт, – заявил полузащитник «Краснодара».

Матч обслуживала бригада судей под руководством Алексея Сухого.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКраснодар
logoсудьи
logoАлексей Сухой
logoЮрий Газинский
logoЛукас Оласа
logoДани Фернандес
logoХимки
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoЛукас Вера I
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