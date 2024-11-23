«Соперник симулировал, показалось. Судья сказал, что контакт был. Обидно упускать победу в конце». Газинский о голе «Химок» «Краснодару» на 94-й
Юрий Газинский считает пенальти в ворота «Краснодара» сомнительным.
«Быки» сыграли вничью с «Химками» (2:2) в 16-м туре Мир РПЛ, пропустив с точки в добавленное время.
– Тяжелые погодные условия. Обидно упускать победу в конце. В первом тайме у нас было больше моментов. Очень рад, что смог забить, долго не играл. В таких матчах нужно дожимать соперника. Забивать третий и забирать матч.
– Был ли пенальти?
– Мне показалось, что соперник симулировал. Потом подошел к судье, он сказал, что был контакт, – заявил полузащитник «Краснодара».
Матч обслуживала бригада судей под руководством Алексея Сухого.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости