«Соперник симулировал, показалось. Судья сказал, что контакт был. Обидно упускать победу в конце». Газинский о голе «Химок» «Краснодару» на 94-й

Юрий Газинский считает пенальти в ворота «Краснодара» сомнительным.

«Быки» сыграли вничью с «Химками» (2:2) в 16-м туре Мир РПЛ , пропустив с точки в добавленное время.

– Тяжелые погодные условия. Обидно упускать победу в конце. В первом тайме у нас было больше моментов. Очень рад, что смог забить, долго не играл. В таких матчах нужно дожимать соперника. Забивать третий и забирать матч.

– Был ли пенальти?

– Мне показалось, что соперник симулировал. Потом подошел к судье, он сказал, что был контакт, – заявил полузащитник «Краснодара ».

Матч обслуживала бригада судей под руководством Алексея Сухого.